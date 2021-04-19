НБУ сьогодні знизив обліковку мінус 1%
деякі брокери вже забрали 19-ту дохідність
ICU + Sense ще тримаютсья але чи надовго
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 25 кві, 2024 14:51
НБУ сьогодні знизив обліковку мінус 1%
деякі брокери вже забрали 19-ту дохідність
ICU + Sense ще тримаютсья але чи надовго
Додано: Чет 25 кві, 2024 16:40
Re: Ринок ОВДП
Додано: Чет 25 кві, 2024 22:24
Додано: П'ят 26 кві, 2024 11:42
Додано: П'ят 26 кві, 2024 14:25
Re: Ринок ОВДП
Кто знает почему у ПУМБа на uainvest по всем бумагам стоит доходность на 2-3% выше, чем у остальных? Это реально так? Или присутствуют какие-то скрытые комиссии, которые съедают эту разницу?
Додано: Суб 27 кві, 2024 14:15
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