RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 606607608609
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 14:51

НБУ сьогодні знизив обліковку мінус 1%

деякі брокери вже забрали 19-ту дохідність
ICU + Sense ще тримаютсья :) але чи надовго
greenozon
 
Повідомлень: 16194
З нами з: 01.06.14
Подякував: 426 раз.
Подякували: 1595 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 16:40

Re: Ринок ОВДП

  greenozon написав:Sense ще тримаютсья


та ладно, вони зламали свою поробку, тепер той супер-апп не працює
DmitryZP
 
Повідомлень: 4497
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 813 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 22:24

  DmitryZP написав:
  greenozon написав:Sense ще тримаютсья


та ладно, вони зламали свою поробку, тепер той супер-апп не працює

що сталось :shock: :shock:
вже певний час не купував там...
але стикався із скаргами що КЕП злітає
greenozon
 
Повідомлень: 16194
З нами з: 01.06.14
Подякував: 426 раз.
Подякували: 1595 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 11:42

  greenozon написав:НБУ сьогодні знизив обліковку мінус 1%

деякі брокери вже забрали 19-ту дохідність
ICU + Sense ще тримаютсья :) але чи надовго


о! Сенс тількищо знизив до 18.5%
anmyronyuk1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 66
З нами з: 20.08.19
Подякував: 29 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 14:25

Re: Ринок ОВДП

Кто знает почему у ПУМБа на uainvest по всем бумагам стоит доходность на 2-3% выше, чем у остальных? Это реально так? Или присутствуют какие-то скрытые комиссии, которые съедают эту разницу?
spiridonwot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 123
З нами з: 22.07.21
Подякував: 28 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 14:15

  spiridonwot написав:Кто знает почему у ПУМБа на uainvest по всем бумагам стоит доходность на 2-3% выше, чем у остальных? Это реально так? Или присутствуют какие-то скрытые комиссии, которые съедают эту разницу?

Може тому що їх немає :D
vovabelokon99
Аватар користувача
 
Повідомлень: 150
З нами з: 05.01.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 19:02

Совсем не знаком с рынком ОВГЗ, поэтому за мои вопросы новичка не обессудьте.

Само собой, самый главный вопрос: где условия покупки самые выгодные?

Смотрю, тут на форуме все обсуждают покупку через Дию. Я правильно понимаю, что для покупки через Дию нужен биометрический паспорт? Если имею только бумажный паспорт, тогда Дия отпадает?

Попробовал купить 1 тестовую облигацию в Sense SuperApp, там как-то поменяли настройки, в результате КЭП можно было получить без Дии и без био-паспорта.
Подскажите, есть ещё варианты, где можно купить ОВГЗ без био-паспорта/Дии, чтоб это было выгоднее,чем в Sense? В последнем нет никаких комиссий, но не знаю, насколько выгодная цена по сравнению с другими местами. Пишут, что зачастую комиссии на открытие необходимых счетов съедают всю выгоду.

Не знаю, какие банки и другие организации продают ОВГЗ. Понятно, что по всем им у меня нет счетов, но если где-то есть условия лучше, чем в Sense, то вариант открыть там новые счета тоже подходит. Только с учётом отсутствия био-паспорта.

Заранее блльшое спасибо за ответы.
candidat
 
Повідомлень: 1289
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 606607608609
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17
62 82750
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3882)
28.04.2024 19:20
Ринок ОВДП (6087)
28.04.2024 19:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.