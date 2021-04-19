НБУ сьогодні знизив обліковку мінус 1%
деякі брокери вже забрали 19-ту дохідність
ICU + Sense ще тримаютсья але чи надовго
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 25 кві, 2024 14:51
НБУ сьогодні знизив обліковку мінус 1%
деякі брокери вже забрали 19-ту дохідність
ICU + Sense ще тримаютсья але чи надовго
Додано: Чет 25 кві, 2024 16:40
Re: Ринок ОВДП
Додано: Чет 25 кві, 2024 22:24
Додано: П'ят 26 кві, 2024 11:42
Додано: П'ят 26 кві, 2024 14:25
Re: Ринок ОВДП
Кто знает почему у ПУМБа на uainvest по всем бумагам стоит доходность на 2-3% выше, чем у остальных? Это реально так? Или присутствуют какие-то скрытые комиссии, которые съедают эту разницу?
Додано: Суб 27 кві, 2024 14:15
Додано: Нед 28 кві, 2024 19:02
Совсем не знаком с рынком ОВГЗ, поэтому за мои вопросы новичка не обессудьте.
Само собой, самый главный вопрос: где условия покупки самые выгодные?
Смотрю, тут на форуме все обсуждают покупку через Дию. Я правильно понимаю, что для покупки через Дию нужен биометрический паспорт? Если имею только бумажный паспорт, тогда Дия отпадает?
Попробовал купить 1 тестовую облигацию в Sense SuperApp, там как-то поменяли настройки, в результате КЭП можно было получить без Дии и без био-паспорта.
Подскажите, есть ещё варианты, где можно купить ОВГЗ без био-паспорта/Дии, чтоб это было выгоднее,чем в Sense? В последнем нет никаких комиссий, но не знаю, насколько выгодная цена по сравнению с другими местами. Пишут, что зачастую комиссии на открытие необходимых счетов съедают всю выгоду.
Не знаю, какие банки и другие организации продают ОВГЗ. Понятно, что по всем им у меня нет счетов, но если где-то есть условия лучше, чем в Sense, то вариант открыть там новые счета тоже подходит. Только с учётом отсутствия био-паспорта.
Заранее блльшое спасибо за ответы.
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