candidat написав:

Совсем не знаком с рынком ОВГЗ, поэтому за мои вопросы новичка не обессудьте.Само собой, самый главный вопрос: где условия покупки самые выгодные?Смотрю, тут на форуме все обсуждают покупку через Дию. Я правильно понимаю, что для покупки через Дию нужен биометрический паспорт? Если имею только бумажный паспорт, тогда Дия отпадает?Попробовал купить 1 тестовую облигацию в Sense SuperApp, там как-то поменяли настройки, в результате КЭП можно было получить без Дии и без био-паспорта.Подскажите, есть ещё варианты, где можно купить ОВГЗ без био-паспорта/Дии, чтоб это было выгоднее,чем в Sense? В последнем нет никаких комиссий, но не знаю, насколько выгодная цена по сравнению с другими местами. Пишут, что зачастую комиссии на открытие необходимых счетов съедают всю выгоду.Не знаю, какие банки и другие организации продают ОВГЗ. Понятно, что по всем им у меня нет счетов, но если где-то есть условия лучше, чем в Sense, то вариант открыть там новые счета тоже подходит. Только с учётом отсутствия био-паспорта.Заранее блльшое спасибо за ответы.