candidat написав:Совсем не знаком с рынком ОВГЗ, поэтому за мои вопросы новичка не обессудьте.
Само собой, самый главный вопрос: где условия покупки самые выгодные?
Смотрю, тут на форуме все обсуждают покупку через Дию. Я правильно понимаю, что для покупки через Дию нужен биометрический паспорт? Если имею только бумажный паспорт, тогда Дия отпадает?
Попробовал купить 1 тестовую облигацию в Sense SuperApp, там как-то поменяли настройки, в результате КЭП можно было получить без Дии и без био-паспорта. Подскажите, есть ещё варианты, где можно купить ОВГЗ без био-паспорта/Дии, чтоб это было выгоднее,чем в Sense? В последнем нет никаких комиссий, но не знаю, насколько выгодная цена по сравнению с другими местами. Пишут, что зачастую комиссии на открытие необходимых счетов съедают всю выгоду.
Не знаю, какие банки и другие организации продают ОВГЗ. Понятно, что по всем им у меня нет счетов, но если где-то есть условия лучше, чем в Sense, то вариант открыть там новые счета тоже подходит. Только с учётом отсутствия био-паспорта.
Заранее блльшое спасибо за ответы.
Підпис можна отримати багато де, наприклад, якщо ви клієнт Приват, Сенс, Укрексім, тощо. В додатку Сенса, як на мене, купляти-продавати ОВДП найзручніше, хороший вибір, доступні гривневі та валютні папери, комісій зараз немає ніяких, ціни адекватні. Ще популярний варіант сайт або додаток ICU, там для реєстрації потрібно заповнити стос дукументів і мати якийсь ел. підпис. Комісії відсутні, тільки гривневі папери (валютні складно, треба якось морочитись з банком Авангард), ціни бувають кращі за Сенс але виплати запізнюються на день, порівняно з Сенс. Порівнювати ціни зручно тут: https://uainvest.com.ua/ukrbonds
anmyronyuk1 написав:валютні складно, треба якось морочитись з банком Авангард
А можно подробнее как именно нужно с ним заморачиваться и для чего при валютных облигациях? В реквизитах для пополнения что USD, что EUR указан EXBSUAUX, т.е. Укрэксим. Я вижу, что с Авангардом нужно "заморачиваться" как раз для гривневых и исключительно для них.
anmyronyuk1 написав:валютні складно, треба якось морочитись з банком Авангард
А можно подробнее как именно нужно с ним заморачиваться и для чего при валютных облигациях? В реквизитах для пополнения что USD, что EUR указан EXBSUAUX, т.е. Укрэксим. Я вижу, что с Авангардом нужно "заморачиваться" как раз для гривневых и исключительно для них.
Для гривневих я СЕПом з будь-якого банку відправляю гривню на рахунок для поповнення. А як фізику резиденту СВІФТом відправити валюту на валютний рахонок? Раніше менеджер з ICU казала, що якщо мати валюту на рахунках в Авангарді, то можливо купляти валютні ОВДП. Може зараз щось змінилося. Я не заморачувався, мені для валютних зручний Сенс. Влітку планую спробувати Ощад з покупкою з аукціону.
anmyronyuk1 написав:Для гривневих я СЕПом з будь-якого банку відправляю гривню на рахунок для поповнення. А як фізику резиденту СВІФТом відправити валюту на валютний рахонок?
Странный вопрос. А как отправлять через СЭП? Дать банку инструкцию согласно его регламента и он выполнит. Точно так же и SWIFT. В отличие от СЭП, исходящий SWIFT предоставляется не каждым банком, но варианты есть. Например, Приват это сделает за 0.5%. Можно и с Авангарда. но там в общем случае сильно подороже. Хотя недавно было время, когда Авангард даже с учётом комиса SWIFT с него был самым выгодным банком для долларовой карусели.
anmyronyuk1 написав:Раніше менеджер з ICU казала, що якщо мати валюту на рахунках в Авангарді, то можливо купляти валютні ОВДП.
Но почему-то на портале ICU написано, что на счёт в Авангарде нужно засылать исключительно гривну. А валюту в Укрэксим. Не исключаю, что с Авангардом там есть какой-то партнёрский договор и из него это получится дёшево, но сильно не факт и в любом случае он не выглядит обязательным. Может портал и врёт и всё не так
moveton написав:Странный вопрос. А как отправлять через СЭП? Дать банку инструкцию согласно его регламента и он выполнит. Точно так же и SWIFT. В отличие от СЭП, исходящий SWIFT предоставляется не каждым банком, но варианты есть. Например, Приват это сделает за 0.5%.
Ги Про валютні обмеження на період воєнного часу не чули? При бажанні, треба уточнити в ICU, бо валютні реквізити на сайті, схоже, годяться тільки для нерезидентів.
moveton написав:Странный вопрос. А как отправлять через СЭП? Дать банку инструкцию согласно его регламента и он выполнит. Точно так же и SWIFT. В отличие от СЭП, исходящий SWIFT предоставляется не каждым банком, но варианты есть. Например, Приват это сделает за 0.5%.
Ги Про валютні обмеження на період воєнного часу не чули?
Какие именно? Про всякие разные слышал. Чтобы с началом войны дополнительно ограничивали SWIFT внутри страны (а также входящий в страну, кстати, если вдруг ОВГЗ захочется с зарубежного счёта приобрести) - нет. Давно успели? Где прочитать?