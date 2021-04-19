moveton написав:Странный вопрос. А как отправлять через СЭП? Дать банку инструкцию согласно его регламента и он выполнит. Точно так же и SWIFT. В отличие от СЭП, исходящий SWIFT предоставляется не каждым банком, но варианты есть. Например, Приват это сделает за 0.5%.
Ги Про валютні обмеження на період воєнного часу не чули?
Какие именно? Про всякие разные слышал. Чтобы с началом войны дополнительно ограничивали SWIFT внутри страны (а также входящий в страну, кстати, если вдруг ОВГЗ захочется с зарубежного счёта приобрести) - нет. Давно успели? Где прочитать?
anmyronyuk1 написав: Ги Про валютні обмеження на період воєнного часу не чули?
Какие именно? Про всякие разные слышал. Чтобы с началом войны дополнительно ограничивали SWIFT внутри страны (а также входящий в страну, кстати, если вдруг ОВГЗ захочется с зарубежного счёта приобрести) - нет. Давно успели? Где прочитать?
Попрошу точную цитату. Я ж даже перечитал по этой ссылке. Не наблюдаю там вообще ни слова про ограничения военного времени. Зато есть слова "По Україні за переказ на інший банк комісія становитиме...", что намекает, что такая операция работает. Не думаю, что всё настолько плохо, чтобы комиссию брали, а перевод не делали.
Кто работал с bond.ua через их додаток, по тем бумагам, которых нет в Дие? Каков механизм, отзывы, проблемы? Я так понимаю, засылаю сэпом на торговый счет грн, как в ИСУ, аналогично покупаю, как в ИСУ. А выплата только с задержкой три дня автоматом на банковский счет?