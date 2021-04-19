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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 609610611612>
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 10:44

  moveton написав:
  anmyronyuk1 написав:
  moveton написав:Странный вопрос. А как отправлять через СЭП? Дать банку инструкцию согласно его регламента и он выполнит. Точно так же и SWIFT. В отличие от СЭП, исходящий SWIFT предоставляется не каждым банком, но варианты есть. Например, Приват это сделает за 0.5%.


Ги :) Про валютні обмеження на період воєнного часу не чули?

Какие именно? Про всякие разные слышал. Чтобы с началом войны дополнительно ограничивали SWIFT внутри страны (а также входящий в страну, кстати, если вдруг ОВГЗ захочется с зарубежного счёта приобрести) - нет. Давно успели? Где прочитать?


Можна почитати в посиланні на сервіс Привата, яким Ви люб'язно поділилися вище. Або тут - https://finance.ua/ua/goodtoknow/jak-perekazaty-valutu
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 10:53

  anmyronyuk1 написав:
  moveton написав:
  anmyronyuk1 написав: Ги :) Про валютні обмеження на період воєнного часу не чули?

Какие именно? Про всякие разные слышал. Чтобы с началом войны дополнительно ограничивали SWIFT внутри страны (а также входящий в страну, кстати, если вдруг ОВГЗ захочется с зарубежного счёта приобрести) - нет. Давно успели? Где прочитать?


Можна почитати в посиланні на сервіс Привата, яким Ви люб'язно поділилися вище. Або тут - https://finance.ua/ua/goodtoknow/jak-perekazaty-valutu

Попрошу точную цитату. Я ж даже перечитал по этой ссылке. Не наблюдаю там вообще ни слова про ограничения военного времени. Зато есть слова "По Україні за переказ на інший банк комісія становитиме...", что намекает, что такая операция работает. Не думаю, что всё настолько плохо, чтобы комиссию брали, а перевод не делали.
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 10:58

На вчорашньому аукціоні облигації втратили 0.6-0.7%% доходності.
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Коли сьогодні чекати погашення облігацій за 01.05?
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anikola13 Кінто вже налив, далі буде :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 14:25

Кто работал с bond.ua через их додаток, по тем бумагам, которых нет в Дие? Каков механизм, отзывы, проблемы?
Я так понимаю, засылаю сэпом на торговый счет грн, как в ИСУ, аналогично покупаю, как в ИСУ.
А выплата только с задержкой три дня автоматом на банковский счет?
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 14:27

Re: Ринок ОВДП

Дія побила горщики з ПФ ? Купівля овдп неможливо, бо не може отимати дані з ПФ . У всіх так, чи я особливий?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 14:57

Re: Ринок ОВДП

1finanсier написав:Дія побила горщики з ПФ ? Купівля овдп неможливо, бо не може отимати дані з ПФ . У всіх так, чи я особливий?
В мене так само (

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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 15:16

  1finanсier написав:Дія побила горщики з ПФ ? Купівля овдп неможливо, бо не може отимати дані з ПФ . У всіх так, чи я особливий?

Цей глюк у них періодично виникає.Через якийсь час перевірте.
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 15:24

1finanсier

Це з учорашнього вечора така біда. І вчора не купив і сьогодні не можу
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