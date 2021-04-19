|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 01 тра, 2024 15:40
То мабуть багато людей ломанулись перевкладатись чз дію... Сьогодні до обіду ще куплялось нормально.
Додано: Сер 01 тра, 2024 15:51
наразі додаток працює,
завід коштів - два методи, в додатку деталі (СЕП на МІБ банк і ще якийсь хитріший метод через Приват)
із проблем - інколи пишеш на пошту в підтримку - або поволі відповідають або взагалі без відповіді
одного разу купував вечером бумаги - операцію не провели (кошти вернулись на рахунок). ніяких повідомлень, нічого.. - дізнався про це неподобство на 2 чи 3 день...
підтримка сказала був збій
виплата дійсно йде автоматом на банк. рахунок, день в день
опцій залишати кошти в брокера наразі не знайшов
Додано: Сер 01 тра, 2024 15:54
Re: Ринок ОВДП
На якому етапі виникає помилка?
Додано: Сер 01 тра, 2024 16:06
Пропала.
Але якось дивно...
От сьогодні вони з`являлись на хвилинку чи дві в застосунку Сенса. Зд. до 11.26р.
Таке дивне явище.
Чому так?
Ті що там висять постійно на ~ такий же строк -- 17.65% до 30.9.26р.
Якийсь “атракціон небаченої щедрості”.
Але не для всіх...
Додано: Сер 01 тра, 2024 16:29
|