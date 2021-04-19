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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 01 тра, 2024 15:40
То мабуть багато людей ломанулись перевкладатись чз дію... Сьогодні до обіду ще куплялось нормально.
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Oberon
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Додано: Сер 01 тра, 2024 15:51
la9 написав:
Кто работал с bond.ua через их додаток, по тем бумагам, которых нет в Дие? Каков механизм, отзывы, проблемы?
Я так понимаю, засылаю сэпом на торговый счет грн, как в ИСУ, аналогично покупаю, как в ИСУ.
А выплата только с задержкой три дня автоматом на банковский счет?
наразі додаток працює,
завід коштів - два методи, в додатку деталі (СЕП на МІБ банк і ще якийсь хитріший метод через Приват)
із проблем - інколи пишеш на пошту в підтримку - або поволі відповідають або взагалі без відповіді
одного разу купував вечером бумаги - операцію не провели (кошти вернулись на рахунок). ніяких повідомлень, нічого.. - дізнався про це неподобство на 2 чи 3 день...
підтримка сказала був збій
виплата дійсно йде автоматом на банк. рахунок, день в день
опцій залишати кошти в брокера наразі не знайшов
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greenozon
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Додано: Сер 01 тра, 2024 15:54
На якому етапі виникає помилка?
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Додано: Сер 01 тра, 2024 16:06
greenozon написав:
все, 19% дохідність пропала (в п'ятницю ще ICU пропонував, сьогодні вже 18.5%)
Пропала.
Але якось дивно...
От сьогодні вони з`являлись на хвилинку чи дві в застосунку Сенса. Зд. до 11.26р.
Таке дивне явище.
Чому так?
Ті що там висять постійно на ~ такий же строк -- 17.65% до 30.9.26р.
Якийсь “атракціон небаченої щедрості”.
Але не для всіх...
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Bobua
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Додано: Сер 01 тра, 2024 16:29
Bobua написав: greenozon написав:
все, 19% дохідність пропала (в п'ятницю ще ICU пропонував, сьогодні вже 18.5%)
Пропала.
Вже й під 18.5% зникли пропозиції
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anmyronyuk1
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Додано: Сер 01 тра, 2024 16:37
anmyronyuk1 написав: Bobua написав: greenozon написав:
все, 19% дохідність пропала (в п'ятницю ще ICU пропонував, сьогодні вже 18.5%)
Пропала.
Вже й під 18.5% зникли пропозиції
Бонд ще зачухався і досі продає довгі бумаги по 18.8%
їх правда лишилось дуже мало (в додатку видно к-сть залишку)
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greenozon
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Додано: Сер 01 тра, 2024 16:52
2XL
Помилка на етапі відправлення запиту на купівлю, пише, що неможливо надіслати запит - дії не вдалось отримати від Пенсійного фонду необхідні дані для купівлі.
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Oberon
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Додано: Сер 01 тра, 2024 17:15
BOND виплатили все на одну карту, хоча при покупці через Дію вказував різні для різних покупок.
Ще питання, при покупці через Дію з сукес карти комісії не має і чи не вилітає ця покупка з грейсу, бо коли ця карта була у спорті то така покупка була не в грейсі.
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Amid
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Додано: Сер 01 тра, 2024 18:10
Amid написав:BOND виплатили все на одну карту, хоча при покупці через Дію вказував різні для різних покупок.
То зверніться хай тепер ще й на потрібну карту виплатять
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2XL
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