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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 609610611612
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 15:40

То мабуть багато людей ломанулись перевкладатись чз дію... Сьогодні до обіду ще куплялось нормально.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 15:51

  la9 написав:Кто работал с bond.ua через их додаток, по тем бумагам, которых нет в Дие? Каков механизм, отзывы, проблемы?
Я так понимаю, засылаю сэпом на торговый счет грн, как в ИСУ, аналогично покупаю, как в ИСУ.
А выплата только с задержкой три дня автоматом на банковский счет?


наразі додаток працює,
завід коштів - два методи, в додатку деталі (СЕП на МІБ банк і ще якийсь хитріший метод через Приват)

із проблем - інколи пишеш на пошту в підтримку - або поволі відповідають або взагалі без відповіді
одного разу купував вечером бумаги - операцію не провели (кошти вернулись на рахунок). ніяких повідомлень, нічого.. - дізнався про це неподобство на 2 чи 3 день...
підтримка сказала був збій

виплата дійсно йде автоматом на банк. рахунок, день в день
опцій залишати кошти в брокера наразі не знайшов
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 15:54

Re: Ринок ОВДП

На якому етапі виникає помилка?
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 16:06

  greenozon написав:все, 19% дохідність пропала (в п'ятницю ще ICU пропонував, сьогодні вже 18.5%)


Пропала.
Але якось дивно...
От сьогодні вони з`являлись на хвилинку чи дві в застосунку Сенса. Зд. до 11.26р.

Таке дивне явище.
Чому так?
Ті що там висять постійно на ~ такий же строк -- 17.65% до 30.9.26р.

Якийсь “атракціон небаченої щедрості”.
Але не для всіх...
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 16:29

  Bobua написав:
  greenozon написав:все, 19% дохідність пропала (в п'ятницю ще ICU пропонував, сьогодні вже 18.5%)


Пропала.

Вже й під 18.5% зникли пропозиції
anmyronyuk1
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 16:37

  anmyronyuk1 написав:
  Bobua написав:
  greenozon написав:все, 19% дохідність пропала (в п'ятницю ще ICU пропонував, сьогодні вже 18.5%)


Пропала.

Вже й під 18.5% зникли пропозиції


Бонд ще зачухався і досі продає довгі бумаги по 18.8% :)
їх правда лишилось дуже мало (в додатку видно к-сть залишку)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 16:52

2XL
Помилка на етапі відправлення запиту на купівлю, пише, що неможливо надіслати запит - дії не вдалось отримати від Пенсійного фонду необхідні дані для купівлі.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 17:15

Re: Ринок ОВДП

BOND виплатили все на одну карту, хоча при покупці через Дію вказував різні для різних покупок.
Ще питання, при покупці через Дію з сукес карти комісії не має і чи не вилітає ця покупка з грейсу, бо коли ця карта була у спорті то така покупка була не в грейсі.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 18:10

Re: Ринок ОВДП

Amid написав:BOND виплатили все на одну карту, хоча при покупці через Дію вказував різні для різних покупок.
То зверніться хай тепер ще й на потрібну карту виплатять
2XL
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