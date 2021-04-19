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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 01 тра, 2024 19:16
А в застосунок ІСU хтось може зайти?
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Додано: Сер 01 тра, 2024 19:30
Oberon написав:2XL
Помилка на етапі відправлення запиту на купівлю, пише, що неможливо надіслати запит - дії не вдалось отримати від Пенсійного фонду необхідні дані для купівлі.
Підтримка дії написала: Помилка з якою стикнулись виникає через навантаження на реєстр ПФУ.
Рекомендуємо спробувати скористуватись послугою пізніше....
Судячи з цього, багато народу почало сьогодні перевкладатись.
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Oberon
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Додано: Сер 01 тра, 2024 19:50
Amid написав:
BOND виплатили все на одну карту, хоча при покупці через Дію вказував різні для різних покупок.
Ще питання, при покупці через Дію з сукес карти комісії не має і чи не вилітає ця покупка з грейсу, бо коли ця карта була у спорті то така покупка була не в грейсі.
Та сама халепа - купляв за свої в дії з карток прокредіт,кредо,укрсіб,кредіагріколь,правекс,сенс - виплати частково на сенс частково на правекс. Загальна сума вірна ,проте в сенс вийшло більше 400 ,в правекс менше 400- планував по 375 та 395 з урахуванням прибутку
Востаннє редагувалось sens
в Сер 01 тра, 2024 19:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 01 тра, 2024 19:51
Oberon написав: Oberon написав:2XL
Помилка на етапі відправлення запиту на купівлю, пише, що неможливо надіслати запит - дії не вдалось отримати від Пенсійного фонду необхідні дані для купівлі.
Підтримка дії написала: Помилка з якою стикнулись виникає через навантаження на реєстр ПФУ.
Рекомендуємо спробувати скористуватись послугою пізніше....
Судячи з цього, багато народу почало сьогодні перевкладатись.
яким боком пенсійний фонд до ОВДП?
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flyman
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Додано: Сер 01 тра, 2024 19:54
2XL написав:
Amid написав:BOND виплатили все на одну карту, хоча при покупці через Дію вказував різні для різних покупок.
То зверніться хай тепер ще й на потрібну карту виплатять
Дві оплати? Шахрайство з Вашого боку??
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