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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 610611612613
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:16

Re: Ринок ОВДП

А в застосунок ІСU хтось може зайти?
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:30

  Oberon написав:2XL
Помилка на етапі відправлення запиту на купівлю, пише, що неможливо надіслати запит - дії не вдалось отримати від Пенсійного фонду необхідні дані для купівлі.

Підтримка дії написала: Помилка з якою стикнулись виникає через навантаження на реєстр ПФУ.
Рекомендуємо спробувати скористуватись послугою пізніше....
Судячи з цього, багато народу почало сьогодні перевкладатись.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:50

  Amid написав:BOND виплатили все на одну карту, хоча при покупці через Дію вказував різні для різних покупок.
Ще питання, при покупці через Дію з сукес карти комісії не має і чи не вилітає ця покупка з грейсу, бо коли ця карта була у спорті то така покупка була не в грейсі.

Та сама халепа - купляв за свої в дії з карток прокредіт,кредо,укрсіб,кредіагріколь,правекс,сенс - виплати частково на сенс частково на правекс. Загальна сума вірна ,проте в сенс вийшло більше 400 ,в правекс менше 400- планував по 375 та 395 з урахуванням прибутку
Востаннє редагувалось sens в Сер 01 тра, 2024 19:53, всього редагувалось 1 раз.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:51

  Oberon написав:
  Oberon написав:2XL
Помилка на етапі відправлення запиту на купівлю, пише, що неможливо надіслати запит - дії не вдалось отримати від Пенсійного фонду необхідні дані для купівлі.

Підтримка дії написала: Помилка з якою стикнулись виникає через навантаження на реєстр ПФУ.
Рекомендуємо спробувати скористуватись послугою пізніше....
Судячи з цього, багато народу почало сьогодні перевкладатись.

яким боком пенсійний фонд до ОВДП?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:54

  2XL написав:
Amid написав:BOND виплатили все на одну карту, хоча при покупці через Дію вказував різні для різних покупок.
То зверніться хай тепер ще й на потрібну карту виплатять

Дві оплати? Шахрайство з Вашого боку??
sens
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 20:02

  flyman написав:яким боком пенсійний фонд до ОВДП?

К самим-то ОВГЗ никаким, а вот к списку еПидтримок человека, говорят, имеется. Вариант позволить купить без возврата погашения почему-то в Дию не заложили. Нужно им посоветовать для особо нетерпеливых :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 20:15

  moveton написав:
  flyman написав:яким боком пенсійний фонд до ОВДП?

К самим-то ОВГЗ никаким, а вот к списку еПидтримок человека, говорят, имеется. Вариант позволить купить без возврата погашения почему-то в Дию не заложили. Нужно им посоветовать для особо нетерпеливых :mrgreen:


вже скоро й БД Оберіг підключать :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 20:19

Re: Ринок ОВДП

sens написав:
  2XL написав:
Amid написав:BOND виплатили все на одну карту, хоча при покупці через Дію вказував різні для різних покупок.
То зверніться хай тепер ще й на потрібну карту виплатять

Дві оплати? Шахрайство з Вашого боку??

Примус для виконання договору. Якщо один раз повторно выплатять на картку вказану в договорі купівлі облігацій, наступного разу таких ситуацій не допустять
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 20:30

Re: Ринок ОВДП

Нагадайте, будь ласка, якщо з вері карт таза через дію за кредитні купувати овдп входить в пільговий період?
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