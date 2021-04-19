RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 611612613614
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 22:07

  Amethyst написав:
  V2 написав:А в застосунок ІСU хтось може зайти?

Там оновлення сьогодні було на Г-Плей

Я глазам не верю. С последним обновлением оно научилось код из SMS само читать, а не только запрашивать на это разрешение :shock: И заходит после этого в приложение, да. Не к добру.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4472
З нами з: 23.03.18
Подякував: 28 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 06:58

  Oberon написав:
  Oberon написав:2XL
Помилка на етапі відправлення запиту на купівлю, пише, що неможливо надіслати запит - дії не вдалось отримати від Пенсійного фонду необхідні дані для купівлі.

Підтримка дії написала: Помилка з якою стикнулись виникає через навантаження на реєстр ПФУ.
Рекомендуємо спробувати скористуватись послугою пізніше....
Судячи з цього, багато народу почало сьогодні перевкладатись.

Запрацювало.
Закуповуйтесь.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6650
З нами з: 19.04.12
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1023 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 09:53

Re: Ринок ОВДП

є підтримка таза нормально приймає кошти від овдп?Чув якісь проблеми у них виникали.

І ще, підкажіть будь ласка кто курсі, як швидко гроші від Кінто приходять при погашенні?
посетитель
 
Повідомлень: 1060
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 10:01

Re: Ринок ОВДП

BondUA виплатив вже комусь?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4574
З нами з: 14.10.08
Подякував: 297 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 611612613614
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17
62 83122
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6133)
02.05.2024 09:53
ТАСКОМБАНК (3055)
02.05.2024 09:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.