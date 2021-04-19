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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 22:07

  Amethyst написав:
  V2 написав:А в застосунок ІСU хтось може зайти?

Там оновлення сьогодні було на Г-Плей

Я глазам не верю. С последним обновлением оно научилось код из SMS само читать, а не только запрашивать на это разрешение :shock: И заходит после этого в приложение, да. Не к добру.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 06:58

  Oberon написав:
  Oberon написав:2XL
Помилка на етапі відправлення запиту на купівлю, пише, що неможливо надіслати запит - дії не вдалось отримати від Пенсійного фонду необхідні дані для купівлі.

Підтримка дії написала: Помилка з якою стикнулись виникає через навантаження на реєстр ПФУ.
Рекомендуємо спробувати скористуватись послугою пізніше....
Судячи з цього, багато народу почало сьогодні перевкладатись.

Запрацювало.
Закуповуйтесь.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 09:53

Re: Ринок ОВДП

є підтримка таза нормально приймає кошти від овдп?Чув якісь проблеми у них виникали.

І ще, підкажіть будь ласка кто курсі, як швидко гроші від Кінто приходять при погашенні?
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 10:01

Re: Ринок ОВДП

BondUA виплатив вже комусь?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 10:02

Re: Ринок ОВДП

Кінти швидко виплачують, десь в 15-16 годин вже є гроші, вчора прийшло в 14-30
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 10:07

  Boundless написав:Кінти швидко виплачують, десь в 15-16 годин вже є гроші, вчора прийшло в 14-30

Дякую
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 10:23

  Ferlakur написав:BondUA виплатив вже комусь?

так, ще вчора. А у вас в якому банку є-підтримка?
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 10:31

  Boundless написав:
  Ferlakur написав:BondUA виплатив вже комусь?

так, ще вчора. А у вас в якому банку є-підтримка?

В ТАСі
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 10:39

  Ferlakur написав:
  Boundless написав:
  Ferlakur написав:BondUA виплатив вже комусь?

так, ще вчора. А у вас в якому банку є-підтримка?

В ТАСі

Вже прийшла смска про виплату (тільки тасівський ІБ не працює).
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 10:50

Re: Ринок ОВДП

Особливості національних облігацій: ТАС завжди на другий день, Бонд виплачує на рандомну карту.
Ferlakur написав:Вже прийшла смска про виплату (тільки тасівський ІБ не працює).
це взагалі сюр
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V2

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