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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 01 тра, 2024 22:07
Amethyst написав: V2 написав:
А в застосунок ІСU хтось може зайти?
Там оновлення сьогодні було на Г-Плей
Я глазам не верю. С последним обновлением оно научилось код из SMS само читать, а не только запрашивать на это разрешение
И заходит после этого в приложение, да. Не к добру.
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moveton
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Додано: Чет 02 тра, 2024 06:58
Oberon написав: Oberon написав:2XL
Помилка на етапі відправлення запиту на купівлю, пише, що неможливо надіслати запит - дії не вдалось отримати від Пенсійного фонду необхідні дані для купівлі.
Підтримка дії написала: Помилка з якою стикнулись виникає через навантаження на реєстр ПФУ.
Рекомендуємо спробувати скористуватись послугою пізніше....
Судячи з цього, багато народу почало сьогодні перевкладатись.
Запрацювало.
Закуповуйтесь.
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Ой+
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Додано: Чет 02 тра, 2024 09:53
є підтримка таза нормально приймає кошти від овдп?Чув якісь проблеми у них виникали.
І ще, підкажіть будь ласка кто курсі, як швидко гроші від Кінто приходять при погашенні?
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Додано: Чет 02 тра, 2024 10:01
BondUA виплатив вже комусь?
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Ferlakur
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Додано: Чет 02 тра, 2024 10:02
Кінти швидко виплачують, десь в 15-16 годин вже є гроші, вчора прийшло в 14-30
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Boundless
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Додано: Чет 02 тра, 2024 10:07
Boundless написав:
Кінти швидко виплачують, десь в 15-16 годин вже є гроші, вчора прийшло в 14-30
Дякую
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Додано: Чет 02 тра, 2024 10:23
Ferlakur написав:
BondUA виплатив вже комусь?
так, ще вчора. А у вас в якому банку є-підтримка?
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Додано: Чет 02 тра, 2024 10:31
Boundless написав: Ferlakur написав:
BondUA виплатив вже комусь?
так, ще вчора. А у вас в якому банку є-підтримка?
В ТАСі
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Додано: Чет 02 тра, 2024 10:39
Ferlakur написав: Boundless написав: Ferlakur написав:
BondUA виплатив вже комусь?
так, ще вчора. А у вас в якому банку є-підтримка?
В ТАСі
Вже прийшла смска про виплату (тільки тасівський ІБ не працює).
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Додано: Чет 02 тра, 2024 10:50
Особливості національних облігацій: ТАС завжди на другий день, Бонд виплачує на рандомну карту.
Ferlakur написав:Вже прийшла смска про виплату (тільки тасівський ІБ не працює).
це взагалі сюр
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2XL
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Вів 10 тра, 2022 15:21
V2
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