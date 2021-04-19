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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 612613614615
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 10:59

Re: Ринок ОВДП

BondUA зафігачив все на картку ТАСу, хоча були вказані три різні картки при оформленні.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 11:41

Re: Ринок ОВДП

підкажіть будь ласка , чи буде комісія чи виліт з грейсу якщо використати Б5 Тасі для купівлі ОВДП за кредитні кошти ? можна в приватні ,потім видалю пост ..дякую
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 12:00

  lincoln2 написав:підкажіть будь ласка , чи буде комісія чи виліт з грейсу якщо використати Б5 Тасі для купівлі ОВДП за кредитні кошти ? можна в приватні ,потім видалю пост ..дякую


Комісії поки що нема. Про зміни щодо умов грейсу не чув, тож перевірю на власному досвіді, що там з пільговим періодом. А от цікаво, з сукеса ще ніхто не купував за кредитні?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 12:48

  Amid написав:
  lincoln2 написав:підкажіть будь ласка , чи буде комісія чи виліт з грейсу якщо використати Б5 Тасі для купівлі ОВДП за кредитні кошти ? можна в приватні ,потім видалю пост ..дякую


Комісії поки що нема. Про зміни щодо умов грейсу не чув, тож перевірю на власному досвіді, що там з пільговим періодом. А от цікаво, з сукеса ще ніхто не купував за кредитні?

Ето кто такой?Сукес.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 13:00

  Amid написав:
  lincoln2 написав:А от цікаво, з сукеса ще ніхто не купував за кредитні?


З суккеса там комісія як і зі спорту з якого вона вийшла.
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