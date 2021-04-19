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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 02 тра, 2024 10:59
BondUA зафігачив все на картку ТАСу, хоча були вказані три різні картки при оформленні.
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Ferlakur
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Додано: Чет 02 тра, 2024 11:41
підкажіть будь ласка , чи буде комісія чи виліт з грейсу якщо використати Б5 Тасі для купівлі ОВДП за кредитні кошти ? можна в приватні ,потім видалю пост ..дякую
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lincoln2
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Додано: Чет 02 тра, 2024 12:00
lincoln2 написав:
підкажіть будь ласка , чи буде комісія чи виліт з грейсу якщо використати Б5 Тасі для купівлі ОВДП за кредитні кошти ? можна в приватні ,потім видалю пост ..дякую
Комісії поки що нема. Про зміни щодо умов грейсу не чув, тож перевірю на власному досвіді, що там з пільговим періодом. А от цікаво, з сукеса ще ніхто не купував за кредитні?
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Amid
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Додано: Чет 02 тра, 2024 12:48
Amid написав: lincoln2 написав:
підкажіть будь ласка , чи буде комісія чи виліт з грейсу якщо використати Б5 Тасі для купівлі ОВДП за кредитні кошти ? можна в приватні ,потім видалю пост ..дякую
Комісії поки що нема. Про зміни щодо умов грейсу не чув, тож перевірю на власному досвіді, що там з пільговим періодом. А от цікаво, з сукеса ще ніхто не купував за кредитні?
Ето кто такой?Сукес.
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Вадимка
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Додано: Чет 02 тра, 2024 13:00
Amid написав: lincoln2 написав:
А от цікаво, з сукеса ще ніхто не купував за кредитні?
З суккеса там комісія як і зі спорту з якого вона вийшла.
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Додано: Чет 02 тра, 2024 13:20
Вадимка написав: Amid написав: lincoln2 написав:
підкажіть будь ласка , чи буде комісія чи виліт з грейсу якщо використати Б5 Тасі для купівлі ОВДП за кредитні кошти ? можна в приватні ,потім видалю пост ..дякую
Комісії поки що нема. Про зміни щодо умов грейсу не чув, тож перевірю на власному досвіді, що там з пільговим періодом. А от цікаво, з сукеса ще ніхто не купував за кредитні?
Ето кто такой?Сукес.
Картка success credit
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maniachello
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Додано: Чет 02 тра, 2024 13:57
Хтось купив уже сьогодні облігації через Дію? Вже кілька годин висить в стані "очікуємо документи від партнера". І від Кінто, і від ICU.
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Ferlakur
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Додано: Чет 02 тра, 2024 14:14
Ferlakur написав:
Хтось купив уже сьогодні облігації через Дію? Вже кілька годин висить в стані "очікуємо документи від партнера". І від Кінто, і від ICU.
Покупал, всё работало часиков до 8 утра. Странно, что от Кинто висит. Мне он в то время начал буквально через несколько минут присылать отказы с понтом, что я слишком долго не плачу, хотя там сам Кинто ещё не подтвердил сделку. У Кинто, как я понял, бумаги закончились потому, что он мне даже за одну из оплаченных потом деньги вернул.
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moveton
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Додано: Чет 02 тра, 2024 14:27
moveton написав:
Странно, что от Кинто висит.
Також хотів трохи перекінтуватися, але півдня провисіли в очікування одобрення від партера, то взяв швидко в сенсі ще і дешевші. З ІСU те саме.
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Ой+
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Додано: Чет 02 тра, 2024 14:35
Цікаво, чому так довго не можуть "одобрити" операцію?
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V2
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