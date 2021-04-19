Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 02 тра, 2024 14:46
А чому Сенс може відхиляти купівлю? Пише що перевищений лміт 400 000 грн. Хоча купляв у Сенсі тільки на 250 тис , 1 квітня, і вчора вони виплачені.
Ferlakur
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Додано: Чет 02 тра, 2024 14:55
Ой+ написав: moveton написав:
Странно, что от Кинто висит.
Також хотів трохи перекінтуватися, але півдня провисіли в очікування одобрення від партера, то взяв швидко в сенсі ще і дешевші. З ІСU те саме.
Видимо, какая-то очень удачная бумага. По моим позициям в Сенсе или нет или по той же цене. Впрочем, как я выше отписался, так ICU вдруг проснулся и принял оплату за два утренних заказа. Я даже нагло ещё один сделал. Авось до вечера успеет ответить
moveton
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Додано: Чет 02 тра, 2024 14:58
Ferlakur написав:
А чому Сенс може відхиляти купівлю? Пише що перевищений лміт 400 000 грн. Хоча купляв у Сенсі тільки на 250 тис , 1 квітня, і вчора вони виплачені.
Вот тут
обитают люди, лучше всего отвечающие на подобные вопросы.
moveton
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Додано: Чет 02 тра, 2024 15:31
Моніка дає вовдп без виліту з грейсу за кр? І, якщо так, то через дію чи яким чином? Дяк.
alibob
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Додано: Чет 02 тра, 2024 15:47
moveton написав:
Видимо, какая-то очень удачная бумага. По моим позициям в Сенсе или нет или по той же цене.
Може. "Залізний порт" сенс 987,63, кінто 987,81.
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