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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 613614615616
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 14:46

Re: Ринок ОВДП

А чому Сенс може відхиляти купівлю? Пише що перевищений лміт 400 000 грн. Хоча купляв у Сенсі тільки на 250 тис , 1 квітня, і вчора вони виплачені.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 14:55

  Ой+ написав:
  moveton написав:Странно, что от Кинто висит.

Також хотів трохи перекінтуватися, але півдня провисіли в очікування одобрення від партера, то взяв швидко в сенсі ще і дешевші. З ІСU те саме.

Видимо, какая-то очень удачная бумага. По моим позициям в Сенсе или нет или по той же цене. Впрочем, как я выше отписался, так ICU вдруг проснулся и принял оплату за два утренних заказа. Я даже нагло ещё один сделал. Авось до вечера успеет ответить 8)
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 14:58

  Ferlakur написав:А чому Сенс може відхиляти купівлю? Пише що перевищений лміт 400 000 грн. Хоча купляв у Сенсі тільки на 250 тис , 1 квітня, і вчора вони виплачені.

Вот тут обитают люди, лучше всего отвечающие на подобные вопросы.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 15:31

Re: Ринок ОВДП

Моніка дає вовдп без виліту з грейсу за кр? І, якщо так, то через дію чи яким чином? Дяк.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 15:47

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:Видимо, какая-то очень удачная бумага. По моим позициям в Сенсе или нет или по той же цене.

Може. "Залізний порт" сенс 987,63, кінто 987,81.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 16:15

ростем потрошки

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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 16:44

  Ferlakur написав:А чому Сенс може відхиляти купівлю? Пише що перевищений лміт 400 000 грн. Хоча купляв у Сенсі тільки на 250 тис , 1 квітня, і вчора вони виплачені.

Підтримка Сенсу сказала, що для неклієнтів банку ліміт 400 тис на рік. Для клієнтів ліміту нема.
Ferlakur
 
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