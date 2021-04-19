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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 02 тра, 2024 19:16
2XL написав:
Тазік з учора тільки мені не виплатив?
Сьогодні дубль пусто - тримає гроші у себе. У 18-34 є 4 виплати
Востаннє редагувалось sens
в Чет 02 тра, 2024 19:19, всього редагувалось 1 раз.
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sens
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Додано: Чет 02 тра, 2024 19:18
Ferlakur написав: Ferlakur написав:
А чому Сенс може відхиляти купівлю? Пише що перевищений лміт 400 000 грн. Хоча купляв у Сенсі тільки на 250 тис , 1 квітня, і вчора вони виплачені.
Підтримка Сенсу сказала, що для неклієнтів банку ліміт 400 тис на рік. Для клієнтів ліміту нема.
для а-клубу до 1 млн до погашення інакше все одно допит
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sens
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Додано: Чет 02 тра, 2024 20:02
sens написав:
ICU на таском гроші 3 дні чекати,обираю є-підтримка від укргаз,отп, правекс - безкоштовно сеп
через Дію купляєм з Б5 Тасі за кредитні з виплатою на Е-підтримку Правекса ..Так працює ?
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lincoln2
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Додано: Чет 02 тра, 2024 20:06
sens написав: посетитель написав:
є підтримка таза нормально приймає кошти від овдп?Чув якісь проблеми у них виникали.
І ще, підкажіть будь ласка кто курсі, як швидко гроші від Кінто приходять при погашенні?
ICU на таском гроші 3 дні чекати,обираю є-підтримка від укргаз,отп, правекс - безкоштовно сеп
Дякую за відповідь
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Додано: Чет 02 тра, 2024 20:27
lincoln2 написав: sens написав:
ICU на таском гроші 3 дні чекати,обираю є-підтримка від укргаз,отп, правекс - безкоштовно сеп
через Дію купляєм з Б5 Тасі за кредитні з виплатою на Е-підтримку Правекса ..Так працює ?
так ідеально, сьогодні тестив сеп + безкоштовно
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sens
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Додано: Чет 02 тра, 2024 21:15
sens написав: lincoln2 написав: sens написав:
ICU на таском гроші 3 дні чекати,обираю є-підтримка від укргаз,отп, правекс - безкоштовно сеп
через Дію купляєм з Б5 Тасі за кредитні з виплатою на Е-підтримку Правекса ..Так працює ?
так ідеально, сьогодні тестив сеп + безкоштовно
Гуд. А тасіного "сукеса" за кр?
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alibob
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Додано: Чет 02 тра, 2024 21:22
Нє.
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Додано: Чет 02 тра, 2024 21:26
посетитель написав:
Нє.
Саксес залишився дуже спортивним
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sens
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Додано: Чет 02 тра, 2024 21:46
sens написав: посетитель написав:
Нє.
Саксес залишився дуже спортивним
Ага
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 05:35
Хочу купить овдп за кредитные с альянса в каком банке лучше что б была открытая карта е пидтримка что б без комиссии перекинуть потом на альянс погасить?
Е пидтримка по идее бесплатно можно перекидывать снимать?
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Plt
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