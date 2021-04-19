RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 614615616617
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 19:16

  2XL написав:Тазік з учора тільки мені не виплатив?

Сьогодні дубль пусто - тримає гроші у себе. У 18-34 є 4 виплати
Востаннє редагувалось sens в Чет 02 тра, 2024 19:19, всього редагувалось 1 раз.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16617
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 911 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 19:18

  Ferlakur написав:
  Ferlakur написав:А чому Сенс може відхиляти купівлю? Пише що перевищений лміт 400 000 грн. Хоча купляв у Сенсі тільки на 250 тис , 1 квітня, і вчора вони виплачені.

Підтримка Сенсу сказала, що для неклієнтів банку ліміт 400 тис на рік. Для клієнтів ліміту нема.
для а-клубу до 1 млн до погашення інакше все одно допит
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16617
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 911 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 20:02

  sens написав:ICU на таском гроші 3 дні чекати,обираю є-підтримка від укргаз,отп, правекс - безкоштовно сеп

через Дію купляєм з Б5 Тасі за кредитні з виплатою на Е-підтримку Правекса ..Так працює ?
lincoln2
 
Повідомлень: 821
З нами з: 05.02.11
Подякував: 184 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 20:06

  sens написав:
  посетитель написав:є підтримка таза нормально приймає кошти від овдп?Чув якісь проблеми у них виникали.

І ще, підкажіть будь ласка кто курсі, як швидко гроші від Кінто приходять при погашенні?

ICU на таском гроші 3 дні чекати,обираю є-підтримка від укргаз,отп, правекс - безкоштовно сеп

Дякую за відповідь
посетитель
 
Повідомлень: 1066
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 20:27

  lincoln2 написав:
  sens написав:ICU на таском гроші 3 дні чекати,обираю є-підтримка від укргаз,отп, правекс - безкоштовно сеп

через Дію купляєм з Б5 Тасі за кредитні з виплатою на Е-підтримку Правекса ..Так працює ?
так ідеально, сьогодні тестив сеп + безкоштовно
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16617
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 911 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 21:15

  sens написав:
  lincoln2 написав:
  sens написав:ICU на таском гроші 3 дні чекати,обираю є-підтримка від укргаз,отп, правекс - безкоштовно сеп

через Дію купляєм з Б5 Тасі за кредитні з виплатою на Е-підтримку Правекса ..Так працює ?
так ідеально, сьогодні тестив сеп + безкоштовно

Гуд. А тасіного "сукеса" за кр?
alibob
 
Повідомлень: 496
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 21:22

Re: Ринок ОВДП

Нє.
посетитель
 
Повідомлень: 1066
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 21:26

  посетитель написав:Нє.

Саксес залишився дуже спортивним
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16617
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 911 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 21:46

  sens написав:
  посетитель написав:Нє.

Саксес залишився дуже спортивним

Ага
посетитель
 
Повідомлень: 1066
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 05:35

Альянс

Хочу купить овдп за кредитные с альянса в каком банке лучше что б была открытая карта е пидтримка что б без комиссии перекинуть потом на альянс погасить?

Е пидтримка по идее бесплатно можно перекидывать снимать?
Plt
 
Повідомлень: 13
З нами з: 10.01.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 614615616617
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Depo13 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17
62 83231
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6170)
03.05.2024 05:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.