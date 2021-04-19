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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 03 тра, 2024 05:56
sens написав: lincoln2 написав: sens написав:
ICU на таском гроші 3 дні чекати,обираю є-підтримка від укргаз,отп, правекс - безкоштовно сеп
через Дію купляєм з Б5 Тасі за кредитні з виплатою на Е-підтримку Правекса ..Так працює ?
так ідеально, сьогодні тестив сеп + безкоштовно
На карту єПідтримки Тасі від ICU йде через 3 дні. Але йде, правильно?
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 06:05
Plt написав:
Е пидтримка по идее бесплатно можно перекидывать снимать?
Не всюди безплатно перекидувати. Наприклад, з сенсу можна на пакетку, а з неї сепити. А от з привату безплатно ні, правда можна знімати без комісії, або на свою приватівську кредитку.
sens написав:
для а-клубу до 1 млн до погашення інакше все одно допит
Якось набрався більше і допиту не було.
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 07:42
а якщо , виплати вибрати на свою Е-підтримку а закинути кредитні кошти з ВСЕ Можу (епл пеем) дружини , ніде не застопориться ?
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lincoln2
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 08:29
lincoln2 Я залучав для купівлі не тільки зі своїх карточок гроші, а от виплати на свою.
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 13:02
Plt написав:
Хочу купить овдп за кредитные с альянса в каком банке лучше что б была открытая карта е пидтримка что б без комиссии перекинуть потом на альянс погасить?
Е пидтримка по идее бесплатно можно перекидывать снимать?
СЕП саме з Є-підтримка?
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sens
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