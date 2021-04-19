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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 615616617618
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 05:56

  sens написав:
  lincoln2 написав:
  sens написав:ICU на таском гроші 3 дні чекати,обираю є-підтримка від укргаз,отп, правекс - безкоштовно сеп

через Дію купляєм з Б5 Тасі за кредитні з виплатою на Е-підтримку Правекса ..Так працює ?
так ідеально, сьогодні тестив сеп + безкоштовно

На карту єПідтримки Тасі від ICU йде через 3 дні. Але йде, правильно?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 06:05

Re: Ринок ОВДП

  Plt написав:Е пидтримка по идее бесплатно можно перекидывать снимать?

Не всюди безплатно перекидувати. Наприклад, з сенсу можна на пакетку, а з неї сепити. А от з привату безплатно ні, правда можна знімати без комісії, або на свою приватівську кредитку.
  sens написав:для а-клубу до 1 млн до погашення інакше все одно допит

Якось набрався більше і допиту не було.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 07:42

Re: Ринок ОВДП

а якщо , виплати вибрати на свою Е-підтримку а закинути кредитні кошти з ВСЕ Можу (епл пеем) дружини , ніде не застопориться ?
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 08:29

lincoln2 Я залучав для купівлі не тільки зі своїх карточок гроші, а от виплати на свою.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 13:02

  Plt написав:Хочу купить овдп за кредитные с альянса в каком банке лучше что б была открытая карта е пидтримка что б без комиссии перекинуть потом на альянс погасить?

Е пидтримка по идее бесплатно можно перекидывать снимать?

СЕП саме з Є-підтримка?
sens
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 21:41

Re: Ринок ОВДП

Да.
Plt
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 21:45

  Plt написав:Да.

сенс, моно, укрсіб...
novichok
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