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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 06 тра, 2024 11:01
Доброго дня шановні колеги.
Як ви оцінюєте вірогідність дефолту України і що може чекати тримачів валютних ОВДП.
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ihorsic
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Додано: Пон 06 тра, 2024 11:21
ihorsic написав:
Як ви оцінюєте вірогідність дефолту України
Тут бы уточнить о каком именно дефолте речь. По ОВГЗ - как встретить динозавра, т.е. 50/50.
ihorsic написав:
і що може чекати тримачів валютних ОВДП.
ТЦК и блокировка счетов
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moveton
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