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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 616617618619
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 11:01

Re: Ринок ОВДП

Доброго дня шановні колеги.
Як ви оцінюєте вірогідність дефолту України і що може чекати тримачів валютних ОВДП.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 11:21

  ihorsic написав:Як ви оцінюєте вірогідність дефолту України

Тут бы уточнить о каком именно дефолте речь. По ОВГЗ - как встретить динозавра, т.е. 50/50.

  ihorsic написав:і що може чекати тримачів валютних ОВДП.

ТЦК и блокировка счетов :mrgreen:
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