Доброго дня шановні колеги.
Як ви оцінюєте вірогідність дефолту України і що може чекати тримачів валютних ОВДП.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 06 тра, 2024 11:01
Re: Ринок ОВДП
Доброго дня шановні колеги.
Як ви оцінюєте вірогідність дефолту України і що може чекати тримачів валютних ОВДП.
Додано: Пон 06 тра, 2024 11:21
Додано: Вів 07 тра, 2024 07:19
Re: Ринок ОВДП
ПФУ знову тормозить купівлю ОВДП, з яких фінансується в тому числі і сам ПФУ
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