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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 616617618619
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 11:01

Re: Ринок ОВДП

Доброго дня шановні колеги.
Як ви оцінюєте вірогідність дефолту України і що може чекати тримачів валютних ОВДП.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 11:21

  ihorsic написав:Як ви оцінюєте вірогідність дефолту України

Тут бы уточнить о каком именно дефолте речь. По ОВГЗ - как встретить динозавра, т.е. 50/50.

  ihorsic написав:і що може чекати тримачів валютних ОВДП.

ТЦК и блокировка счетов :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 07:19

Re: Ринок ОВДП

ПФУ знову тормозить купівлю ОВДП, з яких фінансується в тому числі і сам ПФУ :?
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 10:18

  Ой+ написав:ПФУ знову тормозить купівлю ОВДП, з яких фінансується в тому числі і сам ПФУ :?

Шо, прям на первичном аукционе тормозит? :shock: Из тех, которые на вторичке покупаются (в частности в Дие) финансируется исключительно предыдущий владелец этих бумаг и в ПФУ при сделке ничего не отстёгивается.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 10:53

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:и в ПФУ при сделке ничего не отстёгивается.
ПФУ мониторит объём закупки на каждый ИНН :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 11:09

Amethyst саме так, щоб потім субсидій позбавити
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 11:14

  Дюрі-бачі написав:Amethyst саме так, щоб потім субсидій позбавити

А есть люди, которые покупают ОВГЗ на первичке и претендующие на субсидии? Это ж насколько у нас страна нищих...
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 12:38

Шановні, чи можливо після покупки ОВДП через Дію в ІКУ, змінити карту, на яку вказано виплата?
Depo13
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 01:12

  moveton написав:
  Дюрі-бачі написав:Amethyst саме так, щоб потім субсидій позбавити

А есть люди, которые покупают ОВГЗ на первичке и претендующие на субсидии? Это ж насколько у нас страна нищих...


ну спікеру Ради ж можна жити у тещі і отримувати допомогу від Держави на оренду :) то чому інші не можуть купувати облігації (все витратили, жити нема за що) і отримувати субсідію на оплату комуналки?
DmitryZP
 
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