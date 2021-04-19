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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 06 тра, 2024 11:01
Доброго дня шановні колеги.
Як ви оцінюєте вірогідність дефолту України і що може чекати тримачів валютних ОВДП.
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ihorsic
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Додано: Пон 06 тра, 2024 11:21
ihorsic написав:
Як ви оцінюєте вірогідність дефолту України
Тут бы уточнить о каком именно дефолте речь. По ОВГЗ - как встретить динозавра, т.е. 50/50.
ihorsic написав:
і що може чекати тримачів валютних ОВДП.
ТЦК и блокировка счетов
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moveton
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Додано: Вів 07 тра, 2024 07:19
ПФУ знову тормозить купівлю ОВДП, з яких фінансується в тому числі і сам ПФУ
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Ой+
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Додано: Вів 07 тра, 2024 10:18
Ой+ написав:
ПФУ знову тормозить купівлю ОВДП, з яких фінансується в тому числі і сам ПФУ
Шо, прям на первичном аукционе тормозит?
Из тех, которые на вторичке покупаются (в частности в Дие) финансируется исключительно предыдущий владелец этих бумаг и в ПФУ при сделке ничего не отстёгивается.
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moveton
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Додано: Вів 07 тра, 2024 10:53
moveton написав:
и в ПФУ при сделке ничего не отстёгивается.
ПФУ мониторит объём закупки на каждый ИНН
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Amethyst
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Додано: Вів 07 тра, 2024 11:09
Amethyst саме так, щоб потім субсидій позбавити
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 07 тра, 2024 11:14
Дюрі-бачі написав:Amethyst
саме так, щоб потім субсидій позбавити
А есть люди, которые покупают ОВГЗ на первичке и претендующие на субсидии? Это ж насколько у нас страна нищих...
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moveton
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Додано: Вів 07 тра, 2024 12:38
Шановні, чи можливо після покупки ОВДП через Дію в ІКУ, змінити карту, на яку вказано виплата?
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Depo13
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Додано: Сер 08 тра, 2024 01:12
moveton написав: Дюрі-бачі написав:Amethyst
саме так, щоб потім субсидій позбавити
А есть люди, которые покупают ОВГЗ на первичке и претендующие на субсидии? Это ж насколько у нас страна нищих...
ну спікеру Ради ж можна жити у тещі і отримувати допомогу від Держави на оренду
то чому інші не можуть купувати облігації (все витратили, жити нема за що) і отримувати субсідію на оплату комуналки?
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DmitryZP
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Додано: Сер 08 тра, 2024 10:10
Icu не праццює чи що?
Ні один телефон не відповідає, купонні гроші на рахунок не поступили
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kkg
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