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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 08 тра, 2024 10:58
kkg написав:
Icu не праццює чи що?
Ні один телефон не відповідає, купонні гроші на рахунок не поступили
Ну ото за годинку сесію відкриють і все вам розкажуть
Вони ж неспішний бізнес ведуть -- ото може завтра ранком щось і впаде
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Amethyst
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