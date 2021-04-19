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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 617618619620
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 10:58

  kkg написав:Icu не праццює чи що?
Ні один телефон не відповідає, купонні гроші на рахунок не поступили

Ну ото за годинку сесію відкриють і все вам розкажуть
Вони ж неспішний бізнес ведуть -- ото може завтра ранком щось і впаде :)
Amethyst
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  #<1 ... 617618619620
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