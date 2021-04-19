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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 08 тра, 2024 10:58
kkg написав:
Icu не праццює чи що?
Ні один телефон не відповідає, купонні гроші на рахунок не поступили
Ну ото за годинку сесію відкриють і все вам розкажуть
Вони ж неспішний бізнес ведуть -- ото може завтра ранком щось і впаде
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Додано: Сер 08 тра, 2024 12:19
kkg написав:
Ні один телефон не відповідає, купонні гроші на рахунок не поступили
Это которые купоны? Вот эти?
Раді повідомити, що 08.05.2024 ви отримаєте виплату купона/погашення за цінними паперами ISIN - UA4000228381.
Якщо Ви інвестували через ICU Trade, Ви можете реінвестувати або частково чи повністю вивести кошти в системі, починаючи з 09.05.2024.
Эти, как написано, на завтра. Разве вчера какие-то ещё были?
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Додано: Сер 08 тра, 2024 14:03
Раді повідомити, що 08.05.2024 ви отримаєте виплату купона/погашення за цінними паперами ISIN - UA4000227201.
Якщо Ви інвестували через ICU Trade, Ви можете реінвестувати або частково чи повністю вивести кошти в системі, починаючи з 09.05.2024.
Якщо Ви інвестували через застосунок Дія, Ви отримаєте кошти на картку єПідтримки.
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Додано: Сер 08 тра, 2024 15:04
Хочу взяти військові облігації в Sense в UAH. Але я ніколи не подавав ніяких декларацій про доходи (було вже і є купа звичайних депозитів), а в цьому випадку як бути, можна нічого не подавати? Sense виступає податковим агентом чи як правильно? Просвітіть.
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