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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 617618619620
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 10:58

  kkg написав:Icu не праццює чи що?
Ні один телефон не відповідає, купонні гроші на рахунок не поступили

Ну ото за годинку сесію відкриють і все вам розкажуть
Вони ж неспішний бізнес ведуть -- ото може завтра ранком щось і впаде :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 12:19

  kkg написав:Ні один телефон не відповідає, купонні гроші на рахунок не поступили

Это которые купоны? Вот эти?
Раді повідомити, що 08.05.2024 ви отримаєте виплату купона/погашення за цінними паперами ISIN - UA4000228381.
Якщо Ви інвестували через ICU Trade, Ви можете реінвестувати або частково чи повністю вивести кошти в системі, починаючи з 09.05.2024.

Эти, как написано, на завтра. Разве вчера какие-то ещё были?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 14:03

Раді повідомити, що 08.05.2024 ви отримаєте виплату купона/погашення за цінними паперами ISIN - UA4000227201.

Якщо Ви інвестували через ICU Trade, Ви можете реінвестувати або частково чи повністю вивести кошти в системі, починаючи з 09.05.2024.

Якщо Ви інвестували через застосунок Дія, Ви отримаєте кошти на картку єПідтримки.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 15:04

Хочу взяти військові облігації в Sense в UAH. Але я ніколи не подавав ніяких декларацій про доходи (було вже і є купа звичайних депозитів), а в цьому випадку як бути, можна нічого не подавати? Sense виступає податковим агентом чи як правильно? Просвітіть. :oops:
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 15:29

Вже й під 18.5% зникли пропозиції


  greenozon написав:Бонд ще зачухався і досі продає довгі бумаги по 18.8% :)
їх правда лишилось дуже мало (в додатку видно к-сть залишку)

Тепер й по валютним пішли вниз ставки. Далі буде?
anmyronyuk1
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 15:30

  Striker написав:Хочу взяти військові облігації в Sense в UAH. Але я ніколи не подавав ніяких декларацій про доходи (було вже і є купа звичайних депозитів), а в цьому випадку як бути, можна нічого не подавати? Sense виступає податковим агентом чи як правильно? Просвітіть. :oops:


до 400К без проблем має бути
податки по ОВДП = 0
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 15:30

  Striker написав:Хочу взяти військові облігації в Sense в UAH. Але я ніколи не подавав ніяких декларацій про доходи (було вже і є купа звичайних депозитів), а в цьому випадку як бути, можна нічого не подавати? Sense виступає податковим агентом чи як правильно? Просвітіть. :oops:


Якщо з інших причин подавати не треба, то по операціям з ОВДП також не треба.
anmyronyuk1
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 15:30

  anmyronyuk1 написав:
Вже й під 18.5% зникли пропозиції


  greenozon написав:Бонд ще зачухався і досі продає довгі бумаги по 18.8% :)
їх правда лишилось дуже мало (в додатку видно к-сть залишку)

Тепер й по валютним пішли вниз ставки. Далі буде?


звісно що буде (отріцатільной рост) :)
вже поговорюють про 13% наступну обліковку... :o
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 17:07

Треба id картку або закордонний для купівлі. Доведеться таки зробити цю id картку. Колись вже хотів минулого року купити, але забув чого не купив, тепер згадав)
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 17:55

  Striker написав:Треба id картку або закордонний для купівлі. Доведеться таки зробити цю id картку. Колись вже хотів минулого року купити, але забув чого не купив, тепер згадав)


навіщо
завжди є запасний варіант - купівля через емейл
greenozon
 
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