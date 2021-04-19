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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 625626627628 Додано: Вів 14 тра, 2024 13:58



moveton написав: Не понял зачем был первый шаг. Для покупок через приложение ничего, кроме КЭП, привязанного к приложению, и не должно требоваться. Причём нужно создавать отдельный для Сенса, который даже в нём только для покупки облигаций и подходит (универсальный выдавать - это типа дорого, поэтому Сенс в отличие от, например, Привата выдаёт кастрированный). Вот сейчас у себя ткнул: выбор бумаги, количества, пароль на КЭП. Всё. Не припомню, чтобы в чат для такого режима обращался. Не понял зачем был первый шаг. Для покупок через приложение ничего, кроме КЭП, привязанного к приложению, и не должно требоваться. Причём нужно создавать отдельный для Сенса, который даже в нём только для покупки облигаций и подходит (универсальный выдавать - это типа дорого, поэтому Сенс в отличие от, например, Привата выдаёт кастрированный). Вот сейчас у себя ткнул: выбор бумаги, количества, пароль на КЭП. Всё. Не припомню, чтобы в чат для такого режима обращался.

В мене при покупці кидало в Дію для підтвердження, але в мене не було потрібних для цього документів (id картки). Мені через підтримку вимкнули покупку через Дію, тепер тільки КЕП потрібний. А яка різниця скільки коштує облігація, якщо дохідність однакова? Купив я в п'ятницю ОВДП 229025 (13.4%) по ціні 990.55, і в неділю ті ж самі по 991.63, зараз вже по 991.99. Хіба що продати зараз можу куплені за 990.55 по 991.40, але який в цьому сенс? Заодно ще питання - при продажі (і довгих, і коротких) я отримаю фактично нараховані відсотки станом на вчорашній день, навіть, якщо виплата раз в 6 міс?В мене при покупці кидало в Дію для підтвердження, але в мене не було потрібних для цього документів (id картки). Мені через підтримку вимкнули покупку через Дію, тепер тільки КЕП потрібний. Striker

Форумчанин року Повідомлень: 3048 З нами з: 15.02.20 Подякував: 3623 раз. Подякували: 5876 раз. Профіль 38 19 38 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 тра, 2024 14:30 Re: Ринок ОВДП Striker написав: Заодно ще питання - при продажі (і довгих, і коротких) я отримаю фактично нараховані відсотки станом на вчорашній день, навіть, якщо виплата раз в 6 міс? Заодно ще питання - при продажі (і довгих, і коротких) я отримаю фактично нараховані відсотки станом на вчорашній день, навіть, якщо виплата раз в 6 міс? При продаже вы получите ту цену за которую согласитесь продать и ни копейкой больше. Какая это будет цена зависит от бида покупателя. Процентные выплаты получает лишь владелец бумаги на момент осуществления выплаты. Все кто владел этой бумагой ранее, но продал и на момент выплаты купона владельцем бумаги не являлся - не получают больше ничего. При продаже вы получите ту цену за которую согласитесь продать и ни копейкой больше. Какая это будет цена зависит от бида покупателя. Процентные выплаты получает лишь владелец бумаги на момент осуществления выплаты. Все кто владел этой бумагой ранее, но продал и на момент выплаты купона владельцем бумаги не являлся - не получают больше ничего. WallNutPen Повідомлень: 1121 З нами з: 08.06.20 Подякував: 34 раз. Подякували: 303 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 625626627628 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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