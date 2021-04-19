RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 625626627628
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 13:58

А яка різниця скільки коштує облігація, якщо дохідність однакова? Купив я в п'ятницю ОВДП 229025 (13.4%) по ціні 990.55, і в неділю ті ж самі по 991.63, зараз вже по 991.99. Хіба що продати зараз можу куплені за 990.55 по 991.40, але який в цьому сенс? Заодно ще питання - при продажі (і довгих, і коротких) я отримаю фактично нараховані відсотки станом на вчорашній день, навіть, якщо виплата раз в 6 міс?

  moveton написав:Не понял зачем был первый шаг. Для покупок через приложение ничего, кроме КЭП, привязанного к приложению, и не должно требоваться. Причём нужно создавать отдельный для Сенса, который даже в нём только для покупки облигаций и подходит (универсальный выдавать - это типа дорого, поэтому Сенс в отличие от, например, Привата выдаёт кастрированный). Вот сейчас у себя ткнул: выбор бумаги, количества, пароль на КЭП. Всё. Не припомню, чтобы в чат для такого режима обращался.

В мене при покупці кидало в Дію для підтвердження, але в мене не було потрібних для цього документів (id картки). Мені через підтримку вимкнули покупку через Дію, тепер тільки КЕП потрібний.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3050
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3623 раз.
Подякували: 5876 раз.
 
Профіль
38
19
38
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 14:30

Re: Ринок ОВДП

  Striker написав:Заодно ще питання - при продажі (і довгих, і коротких) я отримаю фактично нараховані відсотки станом на вчорашній день, навіть, якщо виплата раз в 6 міс?
При продаже вы получите ту цену за которую согласитесь продать и ни копейкой больше. Какая это будет цена зависит от бида покупателя. Процентные выплаты получает лишь владелец бумаги на момент осуществления выплаты. Все кто владел этой бумагой ранее, но продал и на момент выплаты купона владельцем бумаги не являлся - не получают больше ничего.
WallNutPen
 
Повідомлень: 1122
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 19:02

Re: Ринок ОВДП

Райф за кредит дает через Дию?
spiridonwot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 124
З нами з: 22.07.21
Подякував: 28 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 00:13

Re: Ринок ОВДП

Я бачу тут тільки гривневими ОВДП граються. А що валютні не комільфо?
ihorsic
 
Повідомлень: 1265
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 00:25

Re: Ринок ОВДП

ihorsic написав:Я бачу тут тільки гривневими ОВДП граються. А що валютні не комільфо?
З валютних швидко не вийдеш, а перспективи неблагосприятливі
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4286
З нами з: 13.12.12
Подякував: 752 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 625626627628
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17
62 84515
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6275)
15.05.2024 00:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.