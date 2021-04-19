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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 625626627628
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 13:58

А яка різниця скільки коштує облігація, якщо дохідність однакова? Купив я в п'ятницю ОВДП 229025 (13.4%) по ціні 990.55, і в неділю ті ж самі по 991.63, зараз вже по 991.99. Хіба що продати зараз можу куплені за 990.55 по 991.40, але який в цьому сенс? Заодно ще питання - при продажі (і довгих, і коротких) я отримаю фактично нараховані відсотки станом на вчорашній день, навіть, якщо виплата раз в 6 міс?

  moveton написав:Не понял зачем был первый шаг. Для покупок через приложение ничего, кроме КЭП, привязанного к приложению, и не должно требоваться. Причём нужно создавать отдельный для Сенса, который даже в нём только для покупки облигаций и подходит (универсальный выдавать - это типа дорого, поэтому Сенс в отличие от, например, Привата выдаёт кастрированный). Вот сейчас у себя ткнул: выбор бумаги, количества, пароль на КЭП. Всё. Не припомню, чтобы в чат для такого режима обращался.

В мене при покупці кидало в Дію для підтвердження, але в мене не було потрібних для цього документів (id картки). Мені через підтримку вимкнули покупку через Дію, тепер тільки КЕП потрібний.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 14:30

Re: Ринок ОВДП

  Striker написав:Заодно ще питання - при продажі (і довгих, і коротких) я отримаю фактично нараховані відсотки станом на вчорашній день, навіть, якщо виплата раз в 6 міс?
При продаже вы получите ту цену за которую согласитесь продать и ни копейкой больше. Какая это будет цена зависит от бида покупателя. Процентные выплаты получает лишь владелец бумаги на момент осуществления выплаты. Все кто владел этой бумагой ранее, но продал и на момент выплаты купона владельцем бумаги не являлся - не получают больше ничего.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 19:02

Re: Ринок ОВДП

Райф за кредит дает через Дию?
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 00:13

Re: Ринок ОВДП

Я бачу тут тільки гривневими ОВДП граються. А що валютні не комільфо?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 00:25

Re: Ринок ОВДП

ihorsic написав:Я бачу тут тільки гривневими ОВДП граються. А що валютні не комільфо?
З валютних швидко не вийдеш, а перспективи неблагосприятливі
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 06:24

  ihorsic написав:Я бачу тут тільки гривневими ОВДП граються. А що валютні не комільфо?

Підтримую питання , також питання де краще окрім сенсбанк купляти ?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 11:44

  sens написав:
  ihorsic написав:Я бачу тут тільки гривневими ОВДП граються. А що валютні не комільфо?

Підтримую питання , також питання де краще окрім сенсбанк купляти ?

Приват24, але трохи кусючі комісії має сенс купляти від півмільйона (грн в еквіваленті).
В Драгон капітал - кажуть є сенс за умови грошей в іншому банку працювати від 50 тис. доларів.
Denik
 
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