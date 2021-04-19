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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 626627628629
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 19:15

  spiridonwot написав:Добрый вечер. Подскажите, СЕП с єПідпритмки Моно и Сенса бесплатный?

ага, нашару
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 21:52

  Amethyst написав:
  spiridonwot написав:Добрый вечер. Подскажите, СЕП с єПідпритмки Моно и Сенса бесплатный?

ага, нашару
також є-підтримка від укрсіб, правекс , отп . В березні перевіряв .
sens
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 01:08

Re: Ринок ОВДП

moveton написав:Почему это не выйдешь? Точно так же продаются, как и гривневые. Что с полученной валютой в банке делать - это другой вопрос.
Питання не інше, а беспосередьне. Знімати можливо в межах 100к у день, два зняття в місяць без комісії. Ще можна додати 5 робочих днів на замовлення
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