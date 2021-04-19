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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 15 тра, 2024 19:15
spiridonwot написав:
Добрый вечер. Подскажите, СЕП с єПідпритмки Моно и Сенса бесплатный?
ага, нашару
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Amethyst
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Додано: Сер 15 тра, 2024 21:52
Amethyst написав: spiridonwot написав:
Добрый вечер. Подскажите, СЕП с єПідпритмки Моно и Сенса бесплатный?
ага, нашару
також є-підтримка від укрсіб, правекс , отп . В березні перевіряв .
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sens
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Додано: Чет 16 тра, 2024 01:08
moveton написав:Почему это не выйдешь? Точно так же продаются, как и гривневые. Что с полученной валютой в банке делать - это другой вопрос.
Питання не інше, а беспосередьне. Знімати можливо в межах 100к у день, два зняття в місяць без комісії. Ще можна додати 5 робочих днів на замовлення
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Додано: Чет 16 тра, 2024 10:15
sens написав: ihorsic написав:
Я бачу тут тільки гривневими ОВДП граються. А що валютні не комільфо?
Підтримую питання , також питання де краще окрім сенсбанк купляти ?
Але хто що має і на яких умовах, то ще питання. Сенс ось по євро вже нічого не пропонує. По вкладу аж 0.01%, от нікому не треба того євра. А сьогодні якраз прийшли єври по облігації. В приваті, щоб вийти просто в + на 2 євро UA4000228605 потрібно 11 тис. євро до 12.09.2024.
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Ой+
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Додано: Чет 16 тра, 2024 12:06
Ой+ написав:
Але хто що має і на яких умовах, то ще питання. Сенс ось по євро вже нічого не пропонує. По вкладу аж 0.01%, от нікому не треба того євра. А сьогодні якраз прийшли єври по облігації. В приваті, щоб вийти просто в + на 2 євро UA4000228605 потрібно 11 тис. євро до 12.09.2024.
Ага в Сенсі єврові пропозиції зникли, причому вчора були варіанти під непогані 3.0%. В них інколи пообіді міняється асортимет і ціни, спостерігаю.
UPD Доларові з'явились, єврові - ні.
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anmyronyuk1
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Додано: Чет 16 тра, 2024 12:18
anmyronyuk1 написав: Ой+ написав:
Але хто що має і на яких умовах, то ще питання. Сенс ось по євро вже нічого не пропонує. По вкладу аж 0.01%, от нікому не треба того євра. А сьогодні якраз прийшли єври по облігації. В приваті, щоб вийти просто в + на 2 євро UA4000228605 потрібно 11 тис. євро до 12.09.2024.
Ага в Сенсі єврові пропозиції зникли, причому вчора були варіанти під непогані 3.0%. В них інколи пообіді міняється асортимет і ціни, спостерігаю.
UPD Доларові з'явились, єврові - ні.
На вівторок хороший аукціон по євро. В Ощаді від €2000 можливо покупка.
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vadymbanker
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Додано: Чет 16 тра, 2024 12:25
vadymbanker написав:
На вівторок хороший аукціон по євро. В Ощаді від €2000 можливо покупка.
А як це в Ощаді працює? Через менеджера у відділені?
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anmyronyuk1
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