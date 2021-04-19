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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 626627628629
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 19:15

  spiridonwot написав:Добрый вечер. Подскажите, СЕП с єПідпритмки Моно и Сенса бесплатный?

ага, нашару
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 21:52

  Amethyst написав:
  spiridonwot написав:Добрый вечер. Подскажите, СЕП с єПідпритмки Моно и Сенса бесплатный?

ага, нашару
також є-підтримка від укрсіб, правекс , отп . В березні перевіряв .
sens
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 01:08

Re: Ринок ОВДП

moveton написав:Почему это не выйдешь? Точно так же продаются, как и гривневые. Что с полученной валютой в банке делать - это другой вопрос.
Питання не інше, а беспосередьне. Знімати можливо в межах 100к у день, два зняття в місяць без комісії. Ще можна додати 5 робочих днів на замовлення
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 10:15

  sens написав:
  ihorsic написав:Я бачу тут тільки гривневими ОВДП граються. А що валютні не комільфо?

Підтримую питання , також питання де краще окрім сенсбанк купляти ?

АБ «УКРГАЗБАНК»
АТ «Ощадбанк»
АТ «Райффайзен Банк»
АТ «ОТП Банк»
ПАТ «Сітібанк»
АТ «Укрексімбанк»
ПАТ «ПУМБ»
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
ПАТ «CЕНС БАНК»
ПАТ «КРЕДОБАНК»
ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» https://mof.gov.ua/uk/perelik-pervinnih-dileriv

Але хто що має і на яких умовах, то ще питання. Сенс ось по євро вже нічого не пропонує. По вкладу аж 0.01%, от нікому не треба того євра. А сьогодні якраз прийшли єври по облігації. В приваті, щоб вийти просто в + на 2 євро UA4000228605 потрібно 11 тис. євро до 12.09.2024.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 12:06

  Ой+ написав:Але хто що має і на яких умовах, то ще питання. Сенс ось по євро вже нічого не пропонує. По вкладу аж 0.01%, от нікому не треба того євра. А сьогодні якраз прийшли єври по облігації. В приваті, щоб вийти просто в + на 2 євро UA4000228605 потрібно 11 тис. євро до 12.09.2024.


Ага в Сенсі єврові пропозиції зникли, причому вчора були варіанти під непогані 3.0%. В них інколи пообіді міняється асортимет і ціни, спостерігаю.
UPD Доларові з'явились, єврові - ні.
anmyronyuk1
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 12:18

Ринок ОВДП

anmyronyuk1 написав:
  Ой+ написав:Але хто що має і на яких умовах, то ще питання. Сенс ось по євро вже нічого не пропонує. По вкладу аж 0.01%, от нікому не треба того євра. А сьогодні якраз прийшли єври по облігації. В приваті, щоб вийти просто в + на 2 євро UA4000228605 потрібно 11 тис. євро до 12.09.2024.


Ага в Сенсі єврові пропозиції зникли, причому вчора були варіанти під непогані 3.0%. В них інколи пообіді міняється асортимет і ціни, спостерігаю.
UPD Доларові з'явились, єврові - ні.
На вівторок хороший аукціон по євро. В Ощаді від €2000 можливо покупка.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 12:25

  vadymbanker написав:На вівторок хороший аукціон по євро. В Ощаді від €2000 можливо покупка.

А як це в Ощаді працює? Через менеджера у відділені?
anmyronyuk1
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 13:18

  anmyronyuk1 написав:
  Ой+ написав:Але хто що має і на яких умовах, то ще питання. Сенс ось по євро вже нічого не пропонує. По вкладу аж 0.01%, от нікому не треба того євра. А сьогодні якраз прийшли єври по облігації. В приваті, щоб вийти просто в + на 2 євро UA4000228605 потрібно 11 тис. євро до 12.09.2024.


Ага в Сенсі єврові пропозиції зникли, причому вчора були варіанти під непогані 3.0%. В них інколи пообіді міняється асортимет і ціни, спостерігаю.
UPD Доларові з'явились, єврові - ні.

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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 15:18

Re: Ринок ОВДП

  anmyronyuk1 написав:Ага в Сенсі єврові пропозиції зникли, причому вчора були варіанти під непогані 3.0%. В них інколи пообіді міняється асортимет і ціни, спостерігаю.
UPD Доларові з'явились, єврові - ні.

Об'явились і придбав за 1002,74 папір 230817 випуску 16.11.2023 під 3,25%. А сенс його знімав, щоб виплатити купон і перерахувати вартість по новому, але вже дає тільки 3%, а 2,74 євро вже накинув до номіналу.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 15:37

  anmyronyuk1 написав:
  vadymbanker написав:На вівторок хороший аукціон по євро. В Ощаді від €2000 можливо покупка.

А як це в Ощаді працює? Через менеджера у відділені?


Завів на рахунок 2000000 грн купили на 280000 грн . Додатково тричі їздити якщо немає рахунків , за 5 днів до купівлі треба виконати певні дії. Не рекомендовано для використання.
sens
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