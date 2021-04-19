Але хто що має і на яких умовах, то ще питання. Сенс ось по євро вже нічого не пропонує. По вкладу аж 0.01%, от нікому не треба того євра. А сьогодні якраз прийшли єври по облігації. В приваті, щоб вийти просто в + на 2 євро UA4000228605 потрібно 11 тис. євро до 12.09.2024.
Ой+ написав:Але хто що має і на яких умовах, то ще питання. Сенс ось по євро вже нічого не пропонує. По вкладу аж 0.01%, от нікому не треба того євра. А сьогодні якраз прийшли єври по облігації. В приваті, щоб вийти просто в + на 2 євро UA4000228605 потрібно 11 тис. євро до 12.09.2024.
Ага в Сенсі єврові пропозиції зникли, причому вчора були варіанти під непогані 3.0%. В них інколи пообіді міняється асортимет і ціни, спостерігаю. UPD Доларові з'явились, єврові - ні.
Ой+ написав:Але хто що має і на яких умовах, то ще питання. Сенс ось по євро вже нічого не пропонує. По вкладу аж 0.01%, от нікому не треба того євра. А сьогодні якраз прийшли єври по облігації. В приваті, щоб вийти просто в + на 2 євро UA4000228605 потрібно 11 тис. євро до 12.09.2024.
Ага в Сенсі єврові пропозиції зникли, причому вчора були варіанти під непогані 3.0%. В них інколи пообіді міняється асортимет і ціни, спостерігаю. UPD Доларові з'явились, єврові - ні.
На вівторок хороший аукціон по євро. В Ощаді від €2000 можливо покупка.
Ой+ написав:Але хто що має і на яких умовах, то ще питання. Сенс ось по євро вже нічого не пропонує. По вкладу аж 0.01%, от нікому не треба того євра. А сьогодні якраз прийшли єври по облігації. В приваті, щоб вийти просто в + на 2 євро UA4000228605 потрібно 11 тис. євро до 12.09.2024.
Ага в Сенсі єврові пропозиції зникли, причому вчора були варіанти під непогані 3.0%. В них інколи пообіді міняється асортимет і ціни, спостерігаю. UPD Доларові з'явились, єврові - ні.
anmyronyuk1 написав:Ага в Сенсі єврові пропозиції зникли, причому вчора були варіанти під непогані 3.0%. В них інколи пообіді міняється асортимет і ціни, спостерігаю. UPD Доларові з'явились, єврові - ні.
Об'явились і придбав за 1002,74 папір 230817 випуску 16.11.2023 під 3,25%. А сенс його знімав, щоб виплатити купон і перерахувати вартість по новому, але вже дає тільки 3%, а 2,74 євро вже накинув до номіналу.