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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 627628629630
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 16:40

  2XL написав:
moveton написав:Почему это не выйдешь? Точно так же продаются, как и гривневые. Что с полученной валютой в банке делать - это другой вопрос.
Питання не інше, а беспосередьне. Знімати можливо в межах 100к у день, два зняття в місяць без комісії. Ще можна додати 5 робочих днів на замовлення


Так 100 тис. в день це ж обмеження і для зняття грн.? Тобто якщо плануєте саме виносити готівку то без різниці гривневі то були обліги чи валютні.
Звісно можно гривню поСЕПати на різні банки і знімати вже там. Так і валюту в Сенсі можна зручно в грн конвертнути.
anmyronyuk1
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 18:03

Re: Ринок ОВДП

anmyronyuk1 написав:
  vadymbanker написав:На вівторок хороший аукціон по євро. В Ощаді від €2000 можливо покупка.

А як це в Ощаді працює? Через менеджера у відділені?
Так
vadymbanker
 
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