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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 16 тра, 2024 16:40
2XL написав:
moveton написав:Почему это не выйдешь? Точно так же продаются, как и гривневые. Что с полученной валютой в банке делать - это другой вопрос.
Питання не інше, а беспосередьне. Знімати можливо в межах 100к у день, два зняття в місяць без комісії. Ще можна додати 5 робочих днів на замовлення
Так 100 тис. в день це ж обмеження і для зняття грн.? Тобто якщо плануєте саме виносити готівку то без різниці гривневі то були обліги чи валютні.
Звісно можно гривню поСЕПати на різні банки і знімати вже там. Так і валюту в Сенсі можна зручно в грн конвертнути.
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anmyronyuk1
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Додано: Чет 16 тра, 2024 18:03
anmyronyuk1 написав: vadymbanker написав:
На вівторок хороший аукціон по євро. В Ощаді від €2000 можливо покупка.
А як це в Ощаді працює? Через менеджера у відділені?
Так
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