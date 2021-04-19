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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 16 тра, 2024 16:40
2XL написав:
moveton написав:Почему это не выйдешь? Точно так же продаются, как и гривневые. Что с полученной валютой в банке делать - это другой вопрос.
Питання не інше, а беспосередьне. Знімати можливо в межах 100к у день, два зняття в місяць без комісії. Ще можна додати 5 робочих днів на замовлення
Так 100 тис. в день це ж обмеження і для зняття грн.? Тобто якщо плануєте саме виносити готівку то без різниці гривневі то були обліги чи валютні.
Звісно можно гривню поСЕПати на різні банки і знімати вже там. Так і валюту в Сенсі можна зручно в грн конвертнути.
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anmyronyuk1
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Додано: Чет 16 тра, 2024 18:03
anmyronyuk1 написав: vadymbanker написав:
На вівторок хороший аукціон по євро. В Ощаді від €2000 можливо покупка.
А як це в Ощаді працює? Через менеджера у відділені?
Так
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vadymbanker
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 01:30
vadymbanker написав: anmyronyuk1 написав: Ой+ написав:
Але хто що має і на яких умовах, то ще питання. Сенс ось по євро вже нічого не пропонує. По вкладу аж 0.01%, от нікому не треба того євра. А сьогодні якраз прийшли єври по облігації. В приваті, щоб вийти просто в + на 2 євро UA4000228605 потрібно 11 тис. євро до 12.09.2024.
Ага в Сенсі єврові пропозиції зникли, причому вчора були варіанти під непогані 3.0%. В них інколи пообіді міняється асортимет і ціни, спостерігаю.
UPD Доларові з'явились, єврові - ні.
На вівторок хороший аукціон по євро. В Ощаді від €2000 можливо покупка.
І чим він хороший? На аукціон виставляють ті ж що були 14.05.
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ihorsic
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