RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 628629630631>
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 16:40

  2XL написав:
moveton написав:Почему это не выйдешь? Точно так же продаются, как и гривневые. Что с полученной валютой в банке делать - это другой вопрос.
Питання не інше, а беспосередьне. Знімати можливо в межах 100к у день, два зняття в місяць без комісії. Ще можна додати 5 робочих днів на замовлення


Так 100 тис. в день це ж обмеження і для зняття грн.? Тобто якщо плануєте саме виносити готівку то без різниці гривневі то були обліги чи валютні.
Звісно можно гривню поСЕПати на різні банки і знімати вже там. Так і валюту в Сенсі можна зручно в грн конвертнути.
anmyronyuk1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 80
З нами з: 20.08.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 18:03

Re: Ринок ОВДП

anmyronyuk1 написав:
  vadymbanker написав:На вівторок хороший аукціон по євро. В Ощаді від €2000 можливо покупка.

А як це в Ощаді працює? Через менеджера у відділені?
Так
vadymbanker
 
Повідомлень: 892
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 01:30

  vadymbanker написав:
anmyronyuk1 написав:
  Ой+ написав:Але хто що має і на яких умовах, то ще питання. Сенс ось по євро вже нічого не пропонує. По вкладу аж 0.01%, от нікому не треба того євра. А сьогодні якраз прийшли єври по облігації. В приваті, щоб вийти просто в + на 2 євро UA4000228605 потрібно 11 тис. євро до 12.09.2024.


Ага в Сенсі єврові пропозиції зникли, причому вчора були варіанти під непогані 3.0%. В них інколи пообіді міняється асортимет і ціни, спостерігаю.
UPD Доларові з'явились, єврові - ні.
На вівторок хороший аукціон по євро. В Ощаді від €2000 можливо покупка.

І чим він хороший? На аукціон виставляють ті ж що були 14.05.
ihorsic
 
Повідомлень: 1267
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:18

Re: Ринок ОВДП

anmyronyuk1 написав:Так і валюту в Сенсі можна зручно в грн конвертнути.

Це вже збитки і втрата валюти.
Тобто повернемось в самий початок
2XL написав:З валютних швидко не вийдеш
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4291
З нами з: 13.12.12
Подякував: 752 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:53

Re: Ринок ОВДП

ihorsic написав:
  vadymbanker написав:
anmyronyuk1 написав:[quote="5725980:Ой+"]
Але хто що має і на яких умовах, то ще питання. Сенс ось по євро вже нічого не пропонує. По вкладу аж 0.01%, от нікому не треба того євра. А сьогодні якраз прийшли єври по облігації. В приваті, щоб вийти просто в + на 2 євро UA4000228605 потрібно 11 тис. євро до 12.09.2024.


Ага в Сенсі єврові пропозиції зникли, причому вчора були варіанти під непогані 3.0%. В них інколи пообіді міняється асортимет і ціни, спостерігаю.
UPD Доларові з'явились, єврові - ні.
На вівторок хороший аукціон по євро. В Ощаді від €2000 можливо покупка.

І чим він хороший? На аукціон виставляють ті ж що були 14.05.[/quote]Дохiднiсть, вище чим в будь якому банку.
vadymbanker
 
Повідомлень: 892
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:55

Шановні форумчани!

🌟 Запрошуємо вас та вашу команду на Invest Talk Summit!

Цей саміт — не просто подія, а унікальна можливість отримати конкретну та актуальну інформацію про інвестиції в Україні та світі.

Розкривайте потенціал вашого портфеля разом із провідними експертами зі сфер інвестування 🎯 в нерухомість, цінні папери, фонди колективного інвестування, землю, криптовалюту, предмети розкоші та інші новітні напрями.

Діяти самому буває складно і страшно, тому організатори саміту, Finance.ua та «Мінфін», пропонують ЗНИЖКИ від -10 до -20% на два та більше квитків. Приходьте зі своєю командою🤝

Купуйте квитки вже зараз, адже саміт відбудеться вже цієї СУБОТИ.
👉 Реєстрація за посиланням
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6157
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 10:11

Re: Ринок ОВДП

  vadymbanker написав:Дохiднiсть, вище чим в будь якому банку.

Точно-точно в Ощаде будет доходность выше, чем в Укргазе? Мне недавно говорили обратное.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4526
З нами з: 23.03.18
Подякував: 29 раз.
Подякували: 502 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:06

Ринок ОВДП

moveton написав:
  vadymbanker написав:Дохiднiсть, вище чим в будь якому банку.

Точно-точно в Ощаде будет доходность выше, чем в Укргазе? Мне недавно говорили обратное.
Это аукцион, доходность будет одинаковая, где бы вы не покупали. Здесь банк выступает исключительно как посредник, т.е. либо дилер, либо брокер.
vadymbanker
 
Повідомлень: 892
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:22

  vadymbanker написав:Это аукцион, доходность будет одинаковая, где бы вы не покупали. Здесь банк выступает исключительно как посредник, т.е. либо дилер, либо брокер.

И комис этого брокера, конечно, никак на доходность не влияет и я потрачу одинаково денег на покупку у любого из них? Хорошо бы, чтоб так. Другой вопрос, что у Ощада по военным комисы символические, но у Укргаза говорят, что нулевые.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4526
З нами з: 23.03.18
Подякував: 29 раз.
Подякували: 502 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:25

Re: Ринок ОВДП

У всех Дия на покупку глючит весь день? Не может получить данные из ПФ(
spiridonwot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 126
З нами з: 22.07.21
Подякував: 30 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 628629630631>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17
62 84725
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6302)
17.05.2024 14:39
ПриватБанк (3983)
17.05.2024 14:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.