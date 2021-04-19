Дюрі-бачі написав:Поживемо-побачимо. На мою думку справжній вплив на курс закону про мобілізацію слід очікувати десь у вересні, коли виконавча почне блокувати рахунки за штрафи, а так поки більшість пересічних навіть не в курсі що на них чекає.
Требо приготуватися заздалегіть. Я тут досліджував та консольтувався на тему: Як перевести депозит чи ОВГЗ на жінку, дочку або мати, скільки буде коштувати:
Олежан написав:интересно. что это за способ "законно и дешевле" так чтоб все оказалось на иностранном банке?
Обсуждали ж тут уже недавно. Переводами с валютных карт (небольшие суммы и с не очень выгодными комисами можно даже с гривневых). Вот так, например. Как минимум, законно. Будет ли оно именно дешевле зависит от нужной суммы, но и так не очень разорительно.
Олежан написав:интересно. что это за способ "законно и дешевле" так чтоб все оказалось на иностранном банке?
Обсуждали ж тут уже недавно. Переводами с валютных карт (небольшие суммы и с не очень выгодными комисами можно даже с гривневых). Вот так, например. Как минимум, законно. Будет ли оно именно дешевле зависит от нужной суммы, но и так не очень разорительно.
Залишилось зовсім трошки $ на Wise, хотів все консолідувати на Trustee... 13.05.2024 - добавляв карту (дві карти дійсні до 07/27) Wise в TransferGo для переказу, не добавились - написали:
"Повторные попытки для карты недоступны" - можу викласти пруфи.
Може хто давно добавив - то працює, але от в мене не вийшло. А Trustee добавилась, хоча мені з неї переказувати не треба... ну то вже було так, шоб подивитися.
Чи ви якось по іншому маєте на увазі - використовувати Wise?
Українськи картки - теж спробував в TransferGo не добавились (Сенс, Пумб, Приват) - ні гривенні, ні валютні.
Acceptus написав:Залишилось зовсім трошки $ на Wise, хотів все консолідувати на Trustee... 13.05.2024 - добавляв карту (дві карти дійсні до 07/27) Wise в TransferGo для переказу, не добавились - написали:
"Повторные попытки для карты недоступны" - можу викласти пруфи.
Не пробовал. Не настолько я запаслив, чтобы иметь карту на Wise. Но в контексте вывода денег из Украины переводить С этой карты всё равно не требуется.
Acceptus написав:Українськи картки - теж спробував в TransferGo не добавились (Сенс, Пумб, Приват) - ні гривенні, ні валютні.
Зашили дірочку
Именно через TransferGo пару недель назад успешно переводил с Клирингового Дома. ПУМБ там же висит добавленный, но нафиг не нужен потому, что в ПУМБ такие переводы запрещены. Приват не вижу смысла проверять: там за тянучку на зарубежную 2% комис. Его толкалкой дешевле будет. Сенс по-приколу сейчас добавил: всё прошло, включая подтверждение в его приложении, кроме собсно снятия отсуствующих на карте денег. Готов согласиться, что раньше дырочка была шире, но меня и такая зашитая устраивает.
Если и вытягивание через Wise (как пополнение счёта Wise так и, как шлюз). Там сейчас дешевле и ещё пару месяцев так будет. С Глобуса, Аккорда и Мони так тоже пару недель назад переводил. Опять же, готов согласиться, что работает это только у меня или две недели назад работало, а сегодня уже нет.