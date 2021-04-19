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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 628629630631
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:29

Re: Ринок ОВДП

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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:39

  spiridonwot написав:У всех Дия на покупку глючит весь день? Не может получить данные из ПФ(

а спробуйте змінити провайдера, потрібен стабільний інет
Amethyst
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  #<1 ... 628629630631
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V2

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