Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:48

Acceptus написав: Залишилось зовсім трошки $ на Wise, хотів все консолідувати на Trustee...

13.05.2024 - добавляв карту (дві карти дійсні до 07/27) Wise в TransferGo для переказу, не добавились - написали:



"Повторные попытки для карты недоступны" - можу викласти пруфи.

Залишилось зовсім трошки $ на Wise, хотів все консолідувати на Trustee...13.05.2024 - добавляв карту (дві карти дійсні до 07/27) Wise в TransferGo для переказу, не добавились - написали:"Повторные попытки для карты недоступны" - можу викласти пруфи.

Acceptus написав: Українськи картки - теж спробував в TransferGo не добавились (Сенс, Пумб, Приват) - ні гривенні, ні валютні.



Зашили дірочку Українськи картки - теж спробував в TransferGo не добавились (Сенс, Пумб, Приват) - ні гривенні, ні валютні.Зашили дірочку

Не пробовал. Не настолько я запаслив, чтобы иметь карту на Wise. Но в контексте вывода денег из Украины переводитьэтой карты всё равно не требуется.Именно через TransferGo пару недель назад успешно переводил с Клирингового Дома. ПУМБ там же висит добавленный, но нафиг не нужен потому, что в ПУМБ такие переводы запрещены. Приват не вижу смысла проверять: там за тянучку на зарубежную 2% комис. Его толкалкой дешевле будет. Сенс по-приколу сейчас добавил: всё прошло, включая подтверждение в его приложении, кроме собсно снятия отсуствующих на карте денег.Готов согласиться, что раньше дырочка была шире, но меня и такая зашитая устраивает.Если и вытягивание через Wise (как пополнение счёта Wise так и, как шлюз). Там сейчас дешевле и ещё пару месяцев так будет. С Глобуса, Аккорда и Мони так тоже пару недель назад переводил. Опять же, готов согласиться, что работает это только у меня или две недели назад работало, а сегодня уже нет.