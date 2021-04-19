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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 630631632633
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:14

  Acceptus написав:
  Дюрі-бачі написав:Поживемо-побачимо. На мою думку справжній вплив на курс закону про мобілізацію слід очікувати десь у вересні, коли виконавча почне блокувати рахунки за штрафи, а так поки більшість пересічних навіть не в курсі що на них чекає.


Требо приготуватися заздалегіть. Я тут досліджував та консольтувався на тему:
Як перевести депозит чи ОВГЗ на жінку, дочку або мати, скільки буде коштувати:

https://savostin.pro/vse-bankovskie-nov ... erevoddepo

І нічого не буде блокувати.

...а ми міцнішаємо!
Чим майстерніше за всіма напрямками лохів розводять на гроші тим міцніше їх віра в достовірність цього дійства.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:15

moveton

интересно. что это за способ "законно и дешевле" так чтоб все оказалось на иностранном банке?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:25

Re: Ринок ОВДП

У всех Дия на покупку глючит весь день? Не может получить данные из ПФ(
spiridonwot
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:29

Re: Ринок ОВДП

Тільки що купив
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:30

  Олежан написав:интересно. что это за способ "законно и дешевле" так чтоб все оказалось на иностранном банке?

Обсуждали ж тут уже недавно. Переводами с валютных карт (небольшие суммы и с не очень выгодными комисами можно даже с гривневых). Вот так, например. Как минимум, законно. Будет ли оно именно дешевле зависит от нужной суммы, но и так не очень разорительно.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:39

  spiridonwot написав:У всех Дия на покупку глючит весь день? Не может получить данные из ПФ(

а спробуйте змінити провайдера, потрібен стабільний інет
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:04

  moveton написав:
  Олежан написав:интересно. что это за способ "законно и дешевле" так чтоб все оказалось на иностранном банке?

Обсуждали ж тут уже недавно. Переводами с валютных карт (небольшие суммы и с не очень выгодными комисами можно даже с гривневых). Вот так, например. Как минимум, законно. Будет ли оно именно дешевле зависит от нужной суммы, но и так не очень разорительно.


Залишилось зовсім трошки $ на Wise, хотів все консолідувати на Trustee...
13.05.2024 - добавляв карту (дві карти дійсні до 07/27) Wise в TransferGo для переказу, не добавились - написали:

"Повторные попытки для карты недоступны" - можу викласти пруфи.

Може хто давно добавив - то працює, але от в мене не вийшло. А Trustee добавилась, хоча мені з неї переказувати не треба... ну то вже було так, шоб подивитися.

Чи ви якось по іншому маєте на увазі - використовувати Wise?

Українськи картки - теж спробував в TransferGo не добавились (Сенс, Пумб, Приват) - ні гривенні, ні валютні.

Зашили дірочку :(
Acceptus
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:48

  Acceptus написав:Залишилось зовсім трошки $ на Wise, хотів все консолідувати на Trustee...
13.05.2024 - добавляв карту (дві карти дійсні до 07/27) Wise в TransferGo для переказу, не добавились - написали:

"Повторные попытки для карты недоступны" - можу викласти пруфи.

Не пробовал. Не настолько я запаслив, чтобы иметь карту на Wise. Но в контексте вывода денег из Украины переводить С этой карты всё равно не требуется.

  Acceptus написав:Українськи картки - теж спробував в TransferGo не добавились (Сенс, Пумб, Приват) - ні гривенні, ні валютні.

Зашили дірочку :(

Именно через TransferGo пару недель назад успешно переводил с Клирингового Дома. ПУМБ там же висит добавленный, но нафиг не нужен потому, что в ПУМБ такие переводы запрещены. Приват не вижу смысла проверять: там за тянучку на зарубежную 2% комис. Его толкалкой дешевле будет. Сенс по-приколу сейчас добавил: всё прошло, включая подтверждение в его приложении, кроме собсно снятия отсуствующих на карте денег.
Готов согласиться, что раньше дырочка была шире, но меня и такая зашитая устраивает.

Если и вытягивание через Wise (как пополнение счёта Wise так и, как шлюз). Там сейчас дешевле и ещё пару месяцев так будет. С Глобуса, Аккорда и Мони так тоже пару недель назад переводил. Опять же, готов согласиться, что работает это только у меня или две недели назад работало, а сегодня уже нет. :P
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 10:40

Мінфін знижує дохідність ОВДП: прораховуємо вигідність вкладень в них із огляду на курс
Hennady
 
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ОВДП покрили 200 днів оборони: Дохідність гривневих ОВДП і до якого курсу долара вони вигідні
Модератор
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  #<1 ... 630631632633
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