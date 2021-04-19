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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 29 тра, 2024 04:05
Вчора у Сенсі найдовші овдп (літо 27) впали на 0.5(5)% До 17%
Лише вони і впали. 😳
Які цікаві карусельки...
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Bobua
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Додано: Сер 29 тра, 2024 13:47
Bobua написав:
Вчора у Сенсі найдовші овдп (літо 27) впали на 0.5(5)% До 17%
Лише вони і впали. 😳
Які цікаві карусельки...
Сьогодні і трохи коротші знижуються по доходності 0270 до 07.07.2026 16,8% в ICU, в сенсі ще трошки дорожчі
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anmyronyuk1
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