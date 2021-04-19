Вчора у Сенсі найдовші овдп (літо 27) впали на 0.5(5)% До 17%
Лише вони і впали. 😳
Які цікаві карусельки...
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Додано: Сер 29 тра, 2024 04:05
Вчора у Сенсі найдовші овдп (літо 27) впали на 0.5(5)% До 17%
Лише вони і впали. 😳
Які цікаві карусельки...
Додано: Сер 29 тра, 2024 13:47
Сьогодні і трохи коротші знижуються по доходності 0270 до 07.07.2026 16,8% в ICU, в сенсі ще трошки дорожчі
Вчора на первинному аукціоні максимальний попит саме на трьохрічні під 16+%
Додано: Сер 29 тра, 2024 15:32
anmyronyuk1
Зранку у сенсі ще був цікавий знак подальшого зниження ставок -- всі три овдп до 2027 -- були на рівні 17%. І вдавали ніби різниця на півроку -- то дрібниці. 🐌
А от зараз -- почистили у напрямку зниження майже всі ставки між двома крайніми.
Крім 18.2.26. І вона нині аномально низько в переліку. Між 2027року. Але у неї це не вперше... Просить попкорну, але його вже і нема...
І ще є один випадок, не такий очевидний, коли сортування по даті збилось.
Але вони ніби натякають, що ще будуть “перетряхівать”.
Цікаве відчуття... -- що курсу дали суттєво просісти аби водночас хтось і вигідно злив доляри, і не було “зайвого” ажіотажу на купівлю овдп...
Додано: Сер 29 тра, 2024 15:41
Я думаю все правильно роблять - для виконання бюджету треба розігнати інфляцію до 10%. Для цього девальвують гривню і утруднюють заощадження.
Додано: Сер 29 тра, 2024 18:17
А 10% - это за сикока? Или речь про инфляцию в долларах? Вот сейчас в мой обычный супермаркет новую партию сметаны завезли - +20% цены от такой же сметаны на прошлой неделе. И предыдущее подорожание было 2-3 месяца назад, а не пару лет.
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