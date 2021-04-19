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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 631632633634
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 04:05

Вчора у Сенсі найдовші овдп (літо 27) впали на 0.5(5)% До 17%
Лише вони і впали. 😳
Які цікаві карусельки...
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 13:47

  Bobua написав:Вчора у Сенсі найдовші овдп (літо 27) впали на 0.5(5)% До 17%
Лише вони і впали. 😳
Які цікаві карусельки...


Сьогодні і трохи коротші знижуються по доходності 0270 до 07.07.2026 16,8% в ICU, в сенсі ще трошки дорожчі
Вчора на первинному аукціоні максимальний попит саме на трьохрічні під 16+% :? :roll:
anmyronyuk1
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 15:32

anmyronyuk1

Зранку у сенсі ще був цікавий знак подальшого зниження ставок -- всі три овдп до 2027 -- були на рівні 17%. І вдавали ніби різниця на півроку -- то дрібниці. 🐌

А от зараз -- почистили у напрямку зниження майже всі ставки між двома крайніми.
Крім 18.2.26. І вона нині аномально низько в переліку. Між 2027року. Але у неї це не вперше... Просить попкорну, але його вже і нема... :?
І ще є один випадок, не такий очевидний, коли сортування по даті збилось.
Але вони ніби натякають, що ще будуть “перетряхівать”. :lol:

Цікаве відчуття... -- що курсу дали суттєво просісти аби водночас хтось і вигідно злив доляри, і не було “зайвого” ажіотажу на купівлю овдп...
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 15:41

  Bobua написав:anmyronyuk1

Зранку у сенсі ще був цікавий знак подальшого зниження ставок -- всі три овдп до 2027 -- були на рівні 17%. І вдавали ніби різниця на півроку -- то дрібниці. 🐌

А от зараз -- почистили у напрямку зниження майже всі ставки між двома крайніми.
Крім 18.2.26. І вона нині аномально низько в переліку. Між 2027року. Але у неї це не вперше... Просить попкорну, але його вже і нема... :?
І ще є один випадок, не такий очевидний, коли сортування по даті збилось.
Але вони ніби натякають, що ще будуть “перетряхівать”. :lol:

Цікаве відчуття... -- що курсу дали суттєво просісти аби водночас хтось і вигідно злив доляри, і не було “зайвого” ажіотажу на купівлю овдп...

Я думаю все правильно роблять - для виконання бюджету треба розігнати інфляцію до 10%. Для цього девальвують гривню і утруднюють заощадження.
anmyronyuk1
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 18:17

  anmyronyuk1 написав: Я думаю все правильно роблять - для виконання бюджету треба розігнати інфляцію до 10%. Для цього девальвують гривню і утруднюють заощадження.

А 10% - это за сикока? Или речь про инфляцию в долларах? Вот сейчас в мой обычный супермаркет новую партию сметаны завезли - +20% цены от такой же сметаны на прошлой неделе. И предыдущее подорожание было 2-3 месяца назад, а не пару лет.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 18:55

чекайте чекайте
он як собак тренують на вимкненні світла туда -сюда
підганяють "скот" під новий тариф на е-е (це при тому, що левову частку е-е генерують АЕС а їх наче ніхто не розбомблював)
половина людей виїхала емігрантами закордон (і мабуть вернеться пару %%)
отже люди менше споживають, економіка навідохла кобила, але щипач гусок далі грозиться щипати вже за кості (підвищуючи податі для люмпена)

то куди ж пропала е-е????

а за ним і все далі вверх полізе як на дріжджах :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 03:33

  greenozon написав:чекайте чекайте
он як собак тренують на вимкненні світла туда -сюда
підганяють "скот" під новий тариф на е-е (це при тому, що левову частку е-е генерують АЕС а їх наче ніхто не розбомблював)
половина людей виїхала емігрантами закордон (і мабуть вернеться пару %%)
отже люди менше споживають, економіка навідохла кобила, але щипач гусок далі грозиться щипати вже за кості (підвищуючи податі для люмпена)
то куди ж пропала е-е????
а за ним і все далі вверх полізе як на дріжджах :)


Всі великі ТЕС знищені під корінь, декілька ГЕС, навіть до ТЕЦ російськи ракети літають. Тільки по вітрякам не луплять. І по найбільшій в Європі АЕС, але є нюанс.

Боже, да рф сама каже - ми вам все винесемо нафіг, але люмпени з шапочкою, з фольги, кажуть, то злочинна влада і олігархи винні, капець
dr_bastm
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 13:59

  dr_bastm написав:
  greenozon написав:чекайте чекайте
он як собак тренують на вимкненні світла туда -сюда
підганяють "скот" під новий тариф на е-е (це при тому, що левову частку е-е генерують АЕС а їх наче ніхто не розбомблював)
половина людей виїхала емігрантами закордон (і мабуть вернеться пару %%)
отже люди менше споживають, економіка навідохла кобила, але щипач гусок далі грозиться щипати вже за кості (підвищуючи податі для люмпена)
то куди ж пропала е-е????
а за ним і все далі вверх полізе як на дріжджах :)


Всі великі ТЕС знищені під корінь, декілька ГЕС, навіть до ТЕЦ російськи ракети літають. Тільки по вітрякам не луплять. І по найбільшій в Європі АЕС, але є нюанс.

Боже, да рф сама каже - ми вам все винесемо нафіг, але люмпени з шапочкою, з фольги, кажуть, то злочинна влада і олігархи винні, капець


Зняв шапочку і задумався
Гроші на відбудову енергетики трохи дає Захід
Тарифи - кажуть, що на відбудову піднімають
А потім відбудоване буде належати олігархам, які і далі будуть качати гроші з населення
То винні хто? Риторичне запитання
А також винні ті, які таку владу та олігархів захищають, надіючись, що ім кістку кинуть з барського столу - погризіть
kkg
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 14:19

  kkg написав:
  dr_bastm написав:
  greenozon написав:чекайте чекайте
он як собак тренують на вимкненні світла туда -сюда
підганяють "скот" під новий тариф на е-е (це при тому, що левову частку е-е генерують АЕС а їх наче ніхто не розбомблював)
половина людей виїхала емігрантами закордон (і мабуть вернеться пару %%)
отже люди менше споживають, економіка навідохла кобила, але щипач гусок далі грозиться щипати вже за кості (підвищуючи податі для люмпена)
то куди ж пропала е-е????
а за ним і все далі вверх полізе як на дріжджах :)


Всі великі ТЕС знищені під корінь, декілька ГЕС, навіть до ТЕЦ російськи ракети літають. Тільки по вітрякам не луплять. І по найбільшій в Європі АЕС, але є нюанс.

Боже, да рф сама каже - ми вам все винесемо нафіг, але люмпени з шапочкою, з фольги, кажуть, то злочинна влада і олігархи винні, капець


Зняв шапочку і задумався
Гроші на відбудову енергетики трохи дає Захід
Тарифи - кажуть, що на відбудову піднімають
А потім відбудоване буде належати олігархам, які і далі будуть качати гроші з населення
То винні хто? Риторичне запитання
А також винні ті, які таку владу та олігархів захищають, надіючись, що ім кістку кинуть з барського столу - погризіть

Думав що на фінансових форумах немає тих, які у всьому винуватять олігархів, у яких напевно треба "всьо отнять і падєліть" Але схоже, помилявся. То ж, надягайте назад шапочку з фольги.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 15:19

Re: Ринок ОВДП

  1finanсier написав:Думав що на фінансових форумах немає довбнів, які у всьому винуватять олігархів, у яких напевно треба "всьо отнять і падєліть" Але схоже, помилявся. То ж, надягайте назад шапочку з фольги.
якщо не відібрати, життєво необхідні галузі (енергетику, комуналку, безпеку) то можливий Британський сценарій...
Дюрі-бачі
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