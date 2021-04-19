Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 631632633634 Додано: Сер 29 тра, 2024 04:05 Вчора у Сенсі найдовші овдп (літо 27) впали на 0.5(5)% До 17%

Лише вони і впали. 😳

Які цікаві карусельки... Bobua

Повідомлень: 2218 З нами з: 24.08.10 Подякував: 111 раз. Подякували: 138 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 тра, 2024 13:47 Bobua написав: Вчора у Сенсі найдовші овдп (літо 27) впали на 0.5(5)% До 17%

Лише вони і впали. 😳

Які цікаві карусельки... Вчора у Сенсі найдовші овдп (літо 27) впали на 0.5(5)% До 17%Лише вони і впали. 😳Які цікаві карусельки...



Сьогодні і трохи коротші знижуються по доходності 0270 до 07.07.2026 16,8% в ICU, в сенсі ще трошки дорожчі

Вчора на первинному аукціоні максимальний попит саме на трьохрічні під 16+% Сьогодні і трохи коротші знижуються по доходності 0270 до 07.07.2026 16,8% в ICU, в сенсі ще трошки дорожчіВчора на первинному аукціоні максимальний попит саме на трьохрічні під 16+% anmyronyuk1

Повідомлень: 82 З нами з: 20.08.19 Подякував: 30 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 тра, 2024 15:32 anmyronyuk1



Зранку у сенсі ще був цікавий знак подальшого зниження ставок -- всі три овдп до 2027 -- були на рівні 17%. І вдавали ніби різниця на півроку -- то дрібниці. 🐌



А от зараз -- почистили у напрямку зниження майже всі ставки між двома крайніми.

Крім 18.2.26. І вона нині аномально низько в переліку. Між 2027року. Але у неї це не вперше... Просить попкорну, але його вже і нема...

І ще є один випадок, не такий очевидний, коли сортування по даті збилось.

Але вони ніби натякають, що ще будуть “перетряхівать”.



Цікаве відчуття... -- що курсу дали суттєво просісти аби водночас хтось і вигідно злив доляри, і не було “зайвого” ажіотажу на купівлю овдп... Зранку у сенсі ще був цікавий знак подальшого зниження ставок -- всі три овдп до 2027 -- були на рівні 17%. І вдавали ніби різниця на півроку -- то дрібниці. 🐌А от зараз -- почистили у напрямку зниження майже всі ставки між двома крайніми.Крім 18.2.26. І вона нині аномально низько в переліку. Між 2027року. Але у неї це не вперше... Просить попкорну, але його вже і нема...І ще є один випадок, не такий очевидний, коли сортування по даті збилось.Але вони ніби натякають, що ще будуть “перетряхівать”.Цікаве відчуття... -- що курсу дали суттєво просісти аби водночас хтось і вигідно злив доляри, і не було “зайвого” ажіотажу на купівлю овдп... Bobua

Повідомлень: 2218 З нами з: 24.08.10 Подякував: 111 раз. Подякували: 138 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 тра, 2024 15:41 Bobua написав: anmyronyuk1



Зранку у сенсі ще був цікавий знак подальшого зниження ставок -- всі три овдп до 2027 -- були на рівні 17%. І вдавали ніби різниця на півроку -- то дрібниці. 🐌



А от зараз -- почистили у напрямку зниження майже всі ставки між двома крайніми.

Крім 18.2.26. І вона нині аномально низько в переліку. Між 2027року. Але у неї це не вперше... Просить попкорну, але його вже і нема...

І ще є один випадок, не такий очевидний, коли сортування по даті збилось.

Але вони ніби натякають, що ще будуть “перетряхівать”.



Цікаве відчуття... -- що курсу дали суттєво просісти аби водночас хтось і вигідно злив доляри, і не було “зайвого” ажіотажу на купівлю овдп... Зранку у сенсі ще був цікавий знак подальшого зниження ставок -- всі три овдп до 2027 -- були на рівні 17%. І вдавали ніби різниця на півроку -- то дрібниці. 🐌А от зараз -- почистили у напрямку зниження майже всі ставки між двома крайніми.Крім 18.2.26. І вона нині аномально низько в переліку. Між 2027року. Але у неї це не вперше... Просить попкорну, але його вже і нема...І ще є один випадок, не такий очевидний, коли сортування по даті збилось.Але вони ніби натякають, що ще будуть “перетряхівать”.Цікаве відчуття... -- що курсу дали суттєво просісти аби водночас хтось і вигідно злив доляри, і не було “зайвого” ажіотажу на купівлю овдп...

Я думаю все правильно роблять - для виконання бюджету треба розігнати інфляцію до 10%. Для цього девальвують гривню і утруднюють заощадження. Я думаю все правильно роблять - для виконання бюджету треба розігнати інфляцію до 10%. Для цього девальвують гривню і утруднюють заощадження. anmyronyuk1

Повідомлень: 82 З нами з: 20.08.19 Подякував: 30 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 тра, 2024 18:17 anmyronyuk1 написав: Я думаю все правильно роблять - для виконання бюджету треба розігнати інфляцію до 10%. Для цього девальвують гривню і утруднюють заощадження. Я думаю все правильно роблять - для виконання бюджету треба розігнати інфляцію до 10%. Для цього девальвують гривню і утруднюють заощадження.

А 10% - это за сикока? Или речь про инфляцию в долларах? Вот сейчас в мой обычный супермаркет новую партию сметаны завезли - +20% цены от такой же сметаны на прошлой неделе. И предыдущее подорожание было 2-3 месяца назад, а не пару лет. А 10% - это за сикока? Или речь про инфляцию в долларах? Вот сейчас в мой обычный супермаркет новую партию сметаны завезли - +20% цены от такой же сметаны на прошлой неделе. И предыдущее подорожание было 2-3 месяца назад, а не пару лет. moveton

Повідомлень: 4548 З нами з: 23.03.18 Подякував: 29 раз. Подякували: 506 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 тра, 2024 18:55

он як собак тренують на вимкненні світла туда -сюда

підганяють "скот" під новий тариф на е-е (це при тому, що левову частку е-е генерують АЕС а їх наче ніхто не розбомблював)

половина людей виїхала емігрантами закордон (і мабуть вернеться пару %%)

отже люди менше споживають, економіка навідохла кобила, але щипач гусок далі грозиться щипати вже за кості (підвищуючи податі для люмпена)



то куди ж пропала е-е????



а за ним і все далі вверх полізе як на дріжджах чекайте чекайтеон як собак тренують на вимкненні світла туда -сюдапідганяють "скот" під новий тариф на е-е (це при тому, що левову частку е-е генерують АЕС а їх наче ніхто не розбомблював)половина людей виїхала емігрантами закордон (і мабуть вернеться пару %%)отже люди менше споживають, економіка навідохла кобила, але щипач гусок далі грозиться щипати вже за кості (підвищуючи податі для люмпена)то куди ж пропала е-е????а за ним і все далі вверх полізе як на дріжджах greenozon Повідомлень: 16263 З нами з: 01.06.14 Подякував: 434 раз. Подякували: 1604 раз. Профіль 1 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 тра, 2024 03:33 greenozon написав: чекайте чекайте

он як собак тренують на вимкненні світла туда -сюда

підганяють "скот" під новий тариф на е-е (це при тому, що левову частку е-е генерують АЕС а їх наче ніхто не розбомблював)

половина людей виїхала емігрантами закордон (і мабуть вернеться пару %%)

отже люди менше споживають, економіка навідохла кобила, але щипач гусок далі грозиться щипати вже за кості (підвищуючи податі для люмпена)

то куди ж пропала е-е????

а за ним і все далі вверх полізе як на дріжджах чекайте чекайтеон як собак тренують на вимкненні світла туда -сюдапідганяють "скот" під новий тариф на е-е (це при тому, що левову частку е-е генерують АЕС а їх наче ніхто не розбомблював)половина людей виїхала емігрантами закордон (і мабуть вернеться пару %%)отже люди менше споживають, економіка навідохла кобила, але щипач гусок далі грозиться щипати вже за кості (підвищуючи податі для люмпена)то куди ж пропала е-е????а за ним і все далі вверх полізе як на дріжджах



Всі великі ТЕС знищені під корінь, декілька ГЕС, навіть до ТЕЦ російськи ракети літають. Тільки по вітрякам не луплять. І по найбільшій в Європі АЕС, але є нюанс.



Боже, да рф сама каже - ми вам все винесемо нафіг, але люмпени з шапочкою, з фольги, кажуть, то злочинна влада і олігархи винні, капець Всі великі ТЕС знищені під корінь, декілька ГЕС, навіть до ТЕЦ російськи ракети літають. Тільки по вітрякам не луплять. І по найбільшій в Європі АЕС, але є нюанс.Боже, да рф сама каже - ми вам все винесемо нафіг, але люмпени з шапочкою, з фольги, кажуть, то злочинна влада і олігархи винні, капець dr_bastm

Повідомлень: 47 З нами з: 05.01.23 Подякував: 6 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 тра, 2024 13:59 dr_bastm написав: greenozon написав: чекайте чекайте

он як собак тренують на вимкненні світла туда -сюда

підганяють "скот" під новий тариф на е-е (це при тому, що левову частку е-е генерують АЕС а їх наче ніхто не розбомблював)

половина людей виїхала емігрантами закордон (і мабуть вернеться пару %%)

отже люди менше споживають, економіка навідохла кобила, але щипач гусок далі грозиться щипати вже за кості (підвищуючи податі для люмпена)

то куди ж пропала е-е????

а за ним і все далі вверх полізе як на дріжджах чекайте чекайтеон як собак тренують на вимкненні світла туда -сюдапідганяють "скот" під новий тариф на е-е (це при тому, що левову частку е-е генерують АЕС а їх наче ніхто не розбомблював)половина людей виїхала емігрантами закордон (і мабуть вернеться пару %%)отже люди менше споживають, економіка навідохла кобила, але щипач гусок далі грозиться щипати вже за кості (підвищуючи податі для люмпена)то куди ж пропала е-е????а за ним і все далі вверх полізе як на дріжджах



Всі великі ТЕС знищені під корінь, декілька ГЕС, навіть до ТЕЦ російськи ракети літають. Тільки по вітрякам не луплять. І по найбільшій в Європі АЕС, але є нюанс.



Боже, да рф сама каже - ми вам все винесемо нафіг, але люмпени з шапочкою, з фольги, кажуть, то злочинна влада і олігархи винні, капець Всі великі ТЕС знищені під корінь, декілька ГЕС, навіть до ТЕЦ російськи ракети літають. Тільки по вітрякам не луплять. І по найбільшій в Європі АЕС, але є нюанс.Боже, да рф сама каже - ми вам все винесемо нафіг, але люмпени з шапочкою, з фольги, кажуть, то злочинна влада і олігархи винні, капець



Зняв шапочку і задумався

Гроші на відбудову енергетики трохи дає Захід

Тарифи - кажуть, що на відбудову піднімають

А потім відбудоване буде належати олігархам, які і далі будуть качати гроші з населення

То винні хто? Риторичне запитання

А також винні ті, які таку владу та олігархів захищають, надіючись, що ім кістку кинуть з барського столу - погризіть Зняв шапочку і задумавсяГроші на відбудову енергетики трохи дає ЗахідТарифи - кажуть, що на відбудову піднімаютьА потім відбудоване буде належати олігархам, які і далі будуть качати гроші з населенняТо винні хто? Риторичне запитанняА також винні ті, які таку владу та олігархів захищають, надіючись, що ім кістку кинуть з барського столу - погризіть kkg Повідомлень: 738 З нами з: 25.10.11 Подякував: 63 раз. Подякували: 117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 тра, 2024 14:19 kkg написав: dr_bastm написав: greenozon написав: чекайте чекайте

он як собак тренують на вимкненні світла туда -сюда

підганяють "скот" під новий тариф на е-е (це при тому, що левову частку е-е генерують АЕС а їх наче ніхто не розбомблював)

половина людей виїхала емігрантами закордон (і мабуть вернеться пару %%)

отже люди менше споживають, економіка навідохла кобила, але щипач гусок далі грозиться щипати вже за кості (підвищуючи податі для люмпена)

то куди ж пропала е-е????

а за ним і все далі вверх полізе як на дріжджах чекайте чекайтеон як собак тренують на вимкненні світла туда -сюдапідганяють "скот" під новий тариф на е-е (це при тому, що левову частку е-е генерують АЕС а їх наче ніхто не розбомблював)половина людей виїхала емігрантами закордон (і мабуть вернеться пару %%)отже люди менше споживають, економіка навідохла кобила, але щипач гусок далі грозиться щипати вже за кості (підвищуючи податі для люмпена)то куди ж пропала е-е????а за ним і все далі вверх полізе як на дріжджах



Всі великі ТЕС знищені під корінь, декілька ГЕС, навіть до ТЕЦ російськи ракети літають. Тільки по вітрякам не луплять. І по найбільшій в Європі АЕС, але є нюанс.



Боже, да рф сама каже - ми вам все винесемо нафіг, але люмпени з шапочкою, з фольги, кажуть, то злочинна влада і олігархи винні, капець Всі великі ТЕС знищені під корінь, декілька ГЕС, навіть до ТЕЦ російськи ракети літають. Тільки по вітрякам не луплять. І по найбільшій в Європі АЕС, але є нюанс.Боже, да рф сама каже - ми вам все винесемо нафіг, але люмпени з шапочкою, з фольги, кажуть, то злочинна влада і олігархи винні, капець



Зняв шапочку і задумався

Гроші на відбудову енергетики трохи дає Захід

Тарифи - кажуть, що на відбудову піднімають

А потім відбудоване буде належати олігархам, які і далі будуть качати гроші з населення

То винні хто? Риторичне запитання

А також винні ті, які таку владу та олігархів захищають, надіючись, що ім кістку кинуть з барського столу - погризіть Зняв шапочку і задумавсяГроші на відбудову енергетики трохи дає ЗахідТарифи - кажуть, що на відбудову піднімаютьА потім відбудоване буде належати олігархам, які і далі будуть качати гроші з населенняТо винні хто? Риторичне запитанняА також винні ті, які таку владу та олігархів захищають, надіючись, що ім кістку кинуть з барського столу - погризіть

Думав що на фінансових форумах немає тих, які у всьому винуватять олігархів, у яких напевно треба "всьо отнять і падєліть" Але схоже, помилявся. То ж, надягайте назад шапочку з фольги. Думав що на фінансових форумах немає тих, які у всьому винуватять олігархів, у яких напевно треба "всьо отнять і падєліть" Але схоже, помилявся. То ж, надягайте назад шапочку з фольги. 1finanсier

Повідомлень: 897 З нами з: 02.09.19 Подякував: 310 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 тра, 2024 15:19 Re: Ринок ОВДП 1finanсier написав: Думав що на фінансових форумах немає довбнів, які у всьому винуватять олігархів, у яких напевно треба "всьо отнять і падєліть" Але схоже, помилявся. То ж, надягайте назад шапочку з фольги. Думав що на фінансових форумах немає довбнів, які у всьому винуватять олігархів, у яких напевно треба "всьо отнять і падєліть" Але схоже, помилявся. То ж, надягайте назад шапочку з фольги. якщо не відібрати, життєво необхідні галузі (енергетику, комуналку, безпеку) то можливий Британський сценарій... якщо не відібрати, життєво необхідні галузі (енергетику, комуналку, безпеку) то можливий Британський сценарій... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3171 З нами з: 29.07.22 Подякував: 560 раз. Подякували: 404 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 631632633634 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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