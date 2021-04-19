Рішення щодо встановлення нових тарифів на електроенергію для населення уряд не ухвалив. “Сьогодні питання тарифів на електроенергію урядом не розглядалося — не було поставлено з голосу в порядок денний. Хоча всі знали, що рішення має бути прийнято”, — повідомив Олексій Кучеренко https://zn.ua/ukr/energetics/novi-tarif ... renko.html
Якщо залишимся без е/е, то таке собі задоволення. Хоче є час самостійно щось хоча би для себе зробити. Впевнений, що проблеми неминучі, та і якщо ціна зростає, то і економічно варто вкладатися - швидше окупиться навіть за рахунок власного споживання.