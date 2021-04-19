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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 632633634635
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 17:45

Думав що на фінансових форумах немає тих, які у всьому винуватять олігархів, у яких напевно треба "всьо отнять і падєліть" Але схоже, помилявся. То ж, надягайте назад шапочку з фольги.[/quote]


Ще один відірвався від гризіння кісточки
Про що описано було, осмислити лою в голові не вистачило
kkg
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 18:58

Re: Ринок ОВДП

Рішення щодо встановлення нових тарифів на електроенергію для населення уряд не ухвалив. “Сьогодні питання тарифів на електроенергію урядом не розглядалося — не було поставлено з голосу в порядок денний. Хоча всі знали, що рішення має бути прийнято”, — повідомив Олексій Кучеренко https://zn.ua/ukr/energetics/novi-tarif ... renko.html

Якщо залишимся без е/е, то таке собі задоволення. Хоче є час самостійно щось хоча би для себе зробити. Впевнений, що проблеми неминучі, та і якщо ціна зростає, то і економічно варто вкладатися - швидше окупиться навіть за рахунок власного споживання.
Ой+
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