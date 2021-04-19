Рішення щодо встановлення нових тарифів на електроенергію для населення уряд не ухвалив. “Сьогодні питання тарифів на електроенергію урядом не розглядалося — не було поставлено з голосу в порядок денний. Хоча всі знали, що рішення має бути прийнято”, — повідомив Олексій Кучеренко https://zn.ua/ukr/energetics/novi-tarif ... renko.html
Якщо залишимся без е/е, то таке собі задоволення. Хоч є час самостійно щось хоча би для себе зробити. Впевнений, що проблеми неминучі, та і якщо ціна зростає, то і економічно варто вкладатися - швидше окупиться навіть за рахунок власного споживання.
1finanсier написав:Думав що на фінансових форумах немає тих, які у всьому винуватять олігархів, у яких напевно треба "всьо отнять і падєліть" Але схоже, помилявся. То ж, надягайте назад шапочку з фольги.
якщо не відібрати, життєво необхідні галузі (енергетику, комуналку, безпеку) то можливий Британський сценарій...
Подивіться досвід Венесуели. Там теж все відібрали. І бензин найдешевший в світі. Але навіть за туалетною бумагою ходять до сусідніх країн купляти. Бо навіть туалетну бумагу у збиток собі виробляти не будуть прмватні підприємці. А у держави теж зайіих коштів немає, щоб на виготовлення витрачати 1долар, а продавати за 50 центів, адже "соціалізм" і все повино бути дешево. А також почитайте аро причини тотального дефіциту товарів народного споживання у совку. То ж, якщо е/е за вимагання трудящіхся залишити на 2 грн (тобто глибоко неконкурентною ціною, яка не покриває собівартість, то скоро електроенергії не буде взагалі.