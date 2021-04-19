1finanсier написав:
Панове, хто користується Універом, розкажіть про підводні камені - які коміси і за що саме та може інші ньюанси. Бо щось в тарифах почитав трошки не зрозуміло - це за покупку 200 грн коміса? І за вивід коштів на банківський рахунок 0,2% ?
Підводні камені на телеграм каналі "investor_office" краще пошукати.
200 грн. комісія в разі покупки ЦП, якщо ви придбаваєте в Універі без використання "Кабінету інвестора" (на сайті універу) або їх мобільного додатку ("wotan" помер, а новий додаток обіцяли в квітні викласти, на сьогодні обіцяють "ось-ось зробимо"). Через кабінет/додаток комісія за купівлю 1 грн.
Вивід коштів з депозитарного рахунку зг тарифів (0,2% мін 10, Макс 100 грн), з брокерського рахунку вивід коштів без комісії. Перекидати кошти між депо та брокерським рахунком обіцяють також без додаткових комісій. Але жодного разу кошти не виводив, між рахунками не перекидав.
Для сплати комісії за придбання ЦП (1 ГРН) використовують окремий рахунок. В звіті про виконані операції вказується рахунок для сплати комісії і сума комісії (або її передплата). Вже стикнувся із тим, що комісію списують з брокерського рахунку при тому, що на рахунку для сплати комісії задепоновані достатні кошти.