Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

індекси, емітенти та інше / Фондовий ринок / Ринок ОВДП Ринок ОВДП + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 632633634635 Додано: Вів 04 чер, 2024 20:49







Але з`являються такі “пропозиції” на лічені хвилини... І, мабуть, дуже нечасто. Я лише вдруге таке бачу.

І якщо не маєте звички тримати гроші на поточному -- то скористатись не вийде...



Але дивує інше -- чому взагалі таке з`являється? Чому не “роздеребанене” ще задовго до кінц.споживачів?

Чи “дерибанники” не мають права купувати поза ринком і “дають у вільний продаж”, але синхронізують ці дії “з ким треба”? От як ринок овдепешок працює:Але з`являються такі “пропозиції” на лічені хвилини...І, мабуть, дуже нечасто. Я лише вдруге таке бачу.І якщо не маєте звички тримати гроші на поточному -- то скористатись не вийде...Але дивує інше -- чому взагалі таке з`являється? Чому не “роздеребанене” ще задовго до кінц.споживачів?Чи “дерибанники” не мають права купувати поза ринком і “дають у вільний продаж”, але синхронізують ці дії “з ким треба”? Bobua

Повідомлень: 2232 З нами з: 24.08.10 Подякував: 111 раз. Подякували: 141 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 чер, 2024 21:24 1finanсier написав: Панове, хто користується Універом, розкажіть про підводні камені - які коміси і за що саме та може інші ньюанси. Бо щось в тарифах почитав трошки не зрозуміло - це за покупку 200 грн коміса? І за вивід коштів на банківський рахунок 0,2% ? Панове, хто користується Універом, розкажіть про підводні камені - які коміси і за що саме та може інші ньюанси. Бо щось в тарифах почитав трошки не зрозуміло - це за покупку 200 грн коміса? І за вивід коштів на банківський рахунок 0,2% ?



Підводні камені на телеграм каналі "investor_office" краще пошукати.



200 грн. комісія в разі покупки ЦП, якщо ви придбаваєте в Універі без використання "Кабінету інвестора" (на сайті універу) або їх мобільного додатку ("wotan" помер, а новий додаток обіцяли в квітні викласти, на сьогодні обіцяють "ось-ось зробимо"). Через кабінет/додаток комісія за купівлю 1 грн.



Вивід коштів з депозитарного рахунку зг тарифів (0,2% мін 10, Макс 100 грн), з брокерського рахунку вивід коштів без комісії. Перекидати кошти між депо та брокерським рахунком обіцяють також без додаткових комісій. Але жодного разу кошти не виводив, між рахунками не перекидав.



Для сплати комісії за придбання ЦП (1 ГРН) використовують окремий рахунок. В звіті про виконані операції вказується рахунок для сплати комісії і сума комісії (або її передплата). Вже стикнувся із тим, що комісію списують з брокерського рахунку при тому, що на рахунку для сплати комісії задепоновані достатні кошти. Підводні камені на телеграм каналі "investor_office" краще пошукати.200 грн. комісія в разі покупки ЦП, якщо ви придбаваєте в Універі без використання "Кабінету інвестора" (на сайті універу) або їх мобільного додатку ("wotan" помер, а новий додаток обіцяли в квітні викласти, на сьогодні обіцяють "ось-ось зробимо"). Через кабінет/додаток комісія за купівлю 1 грн.Вивід коштів з депозитарного рахунку зг тарифів (0,2% мін 10, Макс 100 грн), з брокерського рахунку вивід коштів без комісії. Перекидати кошти між депо та брокерським рахунком обіцяють також без додаткових комісій. Але жодного разу кошти не виводив, між рахунками не перекидав.Для сплати комісії за придбання ЦП (1 ГРН) використовують окремий рахунок. В звіті про виконані операції вказується рахунок для сплати комісії і сума комісії (або її передплата). Вже стикнувся із тим, що комісію списують з брокерського рахунку при тому, що на рахунку для сплати комісії задепоновані достатні кошти. busypit Повідомлень: 1181 З нами з: 03.09.09 Подякував: 9 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 чер, 2024 21:35 Striker написав: Завтра погашення, а коротких шось не видно взагалі, доведеться під 15% перевкладати на 7 місяців скоріше за все. Завтра погашення, а коротких шось не видно взагалі, доведеться під 15% перевкладати на 7 місяців скоріше за все.

Час від часу є і до 20.11.24. А завтра і 15.01.25 попідгрібають може і вчисту. Час від часу є і до 20.11.24. А завтра і 15.01.25 попідгрібають може і вчисту. Ой+

Повідомлень: 6739 З нами з: 19.04.12 Подякував: 103 раз. Подякували: 1046 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 632633634635 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей

Модератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5 , 6 , 7

sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17 62 85940

V2 Вів 10 тра, 2022 15:21