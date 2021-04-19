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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 632633634635
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 20:49

От як ринок овдепешок працює:

Зображення

Але з`являються такі “пропозиції” на лічені хвилини... :( І, мабуть, дуже нечасто. Я лише вдруге таке бачу.
І якщо не маєте звички тримати гроші на поточному -- то скористатись не вийде...

Але дивує інше -- чому взагалі таке з`являється? Чому не “роздеребанене” ще задовго до кінц.споживачів?
Чи “дерибанники” не мають права купувати поза ринком і “дають у вільний продаж”, але синхронізують ці дії “з ким треба”?
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 21:24

  1finanсier написав:Панове, хто користується Універом, розкажіть про підводні камені - які коміси і за що саме та може інші ньюанси. Бо щось в тарифах почитав трошки не зрозуміло - це за покупку 200 грн коміса? І за вивід коштів на банківський рахунок 0,2% ?


Підводні камені на телеграм каналі "investor_office" краще пошукати.

200 грн. комісія в разі покупки ЦП, якщо ви придбаваєте в Універі без використання "Кабінету інвестора" (на сайті універу) або їх мобільного додатку ("wotan" помер, а новий додаток обіцяли в квітні викласти, на сьогодні обіцяють "ось-ось зробимо"). Через кабінет/додаток комісія за купівлю 1 грн.

Вивід коштів з депозитарного рахунку зг тарифів (0,2% мін 10, Макс 100 грн), з брокерського рахунку вивід коштів без комісії. Перекидати кошти між депо та брокерським рахунком обіцяють також без додаткових комісій. Але жодного разу кошти не виводив, між рахунками не перекидав.

Для сплати комісії за придбання ЦП (1 ГРН) використовують окремий рахунок. В звіті про виконані операції вказується рахунок для сплати комісії і сума комісії (або її передплата). Вже стикнувся із тим, що комісію списують з брокерського рахунку при тому, що на рахунку для сплати комісії задепоновані достатні кошти.
busypit
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 21:35

  Striker написав:Завтра погашення, а коротких шось не видно взагалі, доведеться під 15% перевкладати на 7 місяців скоріше за все.

Час від часу є і до 20.11.24. А завтра і 15.01.25 попідгрібають може і вчисту.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 22:27

Re: Ринок ОВДП

  Bobua написав:Але дивує інше -- чому взагалі таке з`являється? Чому не “роздеребанене” ще задовго до кінц.споживачів?


це бумаги, які продають клієнти банку
тому їх так мало і так рідко

банк накопичує оці "продані" клієнтми бумаги і виставляє щодня після 14 00 на продаж в додатку
отоді і починається "мєсіво" :)
якщо ви ініціювали покупку певної к-сті бумаг - вони асоціюються із вами, макс 5 хв, якщо не оплачуєте вчасно - вертаються назад на площадку
greenozon
 
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  #<1 ... 632633634635
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